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台北市士林區的社子，以往給人「易淹水」、「發展停滯」等印象，近年來隨著河堤治水工程完善、捷運北環線動工等重大建設推進，現在已有不同以往的面貌。信義房屋士林社子店主任温炫崑指出，外地人會將「社子」與「社子島」劃上等號，事實上，「社子島」在基隆河與淡水河下游匯聚處，位於延平北路七、八、九段，至今仍屬於禁建區；而「社子」則位於延平北路六段，因地理利多，近來帶動建設，可以說是兩個不同的區塊。隨著治水工程完善，社子地區近30年已經不再發生嚴重淹水，「就像汐止在解決淹水問題後，房地產市場也有所變化。社子也在逐步轉變，仍有許多人缺乏了解。」温炫崑表示，社子的交通網絡完善，往東有百齡橋接士林，往西有重陽橋接三重，往南有環河快速道路及國道1號，往北則有洲美快速道路。隨著北環線Y24社正公園站今年3月動工，腹地本就不大的社子地區未來竣工後幾乎全區都會成為「10分鐘捷運宅」，地理位置極具競爭力。目前社子房價在台北市仍屬相對低價區域，温炫崑分析，老公寓單價約4到5字頭；舊電梯平均單價約落在60萬上下；捷運站週邊小坪數電梯更是來到7字頭；今年延平北路五段預售案實際成交約70-80萬/坪，雖然社子腹地較小，但供給量低，也因此更加保值。温炫崑表示，社子相較於其他台北市區，這裡的房價具有競爭力，適合首購族考慮，特別是預算有限但希望擁有台北市門牌的民眾，但仍需審慎評估個人需求和財務狀況為主。隨著北士科明朗化，可預期未來將湧入許多工作人口，加上交通利多建設，社子的未來發展性相當令人期待。