亞洲天王周杰倫12月台北大巨蛋演唱會門票今（23）日中午12點開賣，不少粉絲點進去拓元售票系統就狂轉圈圈，重整也買不到票，超級崩潰。現在更有黃牛囂張在臉書社團公布售票資訊，搖滾區6880元門票最貴被炒到4.5萬元，1880元看台區門票更貴了10倍，一張要1.9萬元，黃牛更囂張放話：「我有本事弄到票我就敢開價」，讓杰迷看了全氣炸，怒吼要報警抵制。
價差10倍！黃牛囂張開賣周杰倫演唱會門票
周杰倫演唱會門票開搶，不少黃牛已經開始在網路上高價售票，臉書社團「周杰倫演唱會2023門票買賣平台-TICKETBUYNOW.COM」一名黃牛就高調發文，以原票價6-10倍的價格售票，且12月5日到8日的場次他都有，黃牛更囂張嗆聲：「跟那些看不爽的人說個現實的，我有本事弄到票我就敢開價，反正周杰倫的票我最多少賺不可能不賺，賣不出去慢慢降我依然能賺差價，你們慢慢不爽，不影響我賺錢」。
該名黃牛甚至大膽的說，自己用的臉書帳號是真的，一直都有交易紀錄，「我不是詐騙我不搞那些」，講的好像是做正經生意一樣，義正嚴詞，讓許多網友都傻眼，紛紛留言砲轟，「哪來的可悲黃牛啊，做黃牛做出優越感了」、「方便面交嗎，我會帶警察」、「你有夠可憐的」、「如果這賣的是你告別式的門票，我一定買」、「沒差啊，我檢舉你，看你賣不賣得出去。」
周杰倫演唱會不加場！圍堵黃牛可賺10萬獎金
事實上，為了圍堵黃牛，文化局提供檢舉獎金，強調民眾如有發現黃牛行為，可至文化部黃牛檢舉專區通報，或撥打專線02-8521-1850進行檢舉，如檢舉查證屬實，將可按裁處罰鍰20%核發獎金，最高可得10萬元檢舉獎金。
杰威爾音樂公司則表示，這次演唱會門票開賣，最高同時上線人數高達89萬583人，5分鐘就賣光近15萬張門票，周杰倫不打算進行加場，拓元售票官方下午3點會重新釋票，沒搶到的人還有機會。10月初周杰倫也曾在IG發文，表示如果有粉絲幫他找到特殊的、沒看過的、限量的網球拍，他也會選出最喜歡的一款，把演唱會門票送給找到的人。
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周杰倫演唱會門票開搶，不少黃牛已經開始在網路上高價售票，臉書社團「周杰倫演唱會2023門票買賣平台-TICKETBUYNOW.COM」一名黃牛就高調發文，以原票價6-10倍的價格售票，且12月5日到8日的場次他都有，黃牛更囂張嗆聲：「跟那些看不爽的人說個現實的，我有本事弄到票我就敢開價，反正周杰倫的票我最多少賺不可能不賺，賣不出去慢慢降我依然能賺差價，你們慢慢不爽，不影響我賺錢」。
該名黃牛甚至大膽的說，自己用的臉書帳號是真的，一直都有交易紀錄，「我不是詐騙我不搞那些」，講的好像是做正經生意一樣，義正嚴詞，讓許多網友都傻眼，紛紛留言砲轟，「哪來的可悲黃牛啊，做黃牛做出優越感了」、「方便面交嗎，我會帶警察」、「你有夠可憐的」、「如果這賣的是你告別式的門票，我一定買」、「沒差啊，我檢舉你，看你賣不賣得出去。」
周杰倫演唱會不加場！圍堵黃牛可賺10萬獎金
事實上，為了圍堵黃牛，文化局提供檢舉獎金，強調民眾如有發現黃牛行為，可至文化部黃牛檢舉專區通報，或撥打專線02-8521-1850進行檢舉，如檢舉查證屬實，將可按裁處罰鍰20%核發獎金，最高可得10萬元檢舉獎金。
杰威爾音樂公司則表示，這次演唱會門票開賣，最高同時上線人數高達89萬583人，5分鐘就賣光近15萬張門票，周杰倫不打算進行加場，拓元售票官方下午3點會重新釋票，沒搶到的人還有機會。10月初周杰倫也曾在IG發文，表示如果有粉絲幫他找到特殊的、沒看過的、限量的網球拍，他也會選出最喜歡的一款，把演唱會門票送給找到的人。