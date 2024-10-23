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▲距離生鮮超市100公尺內台北捷運站周邊房市。（圖／永慶房屋提供）

買房最重要就是地段！房仲業者盤點台北捷運16處、周遭100公尺內就有生鮮超市（如全聯福利中心、家樂福超市、農會超市）的捷運站，並分析近一年的房市交易價量概況，驚見台北市北投區的「新北投站」附近還有明星學校、私立薇閣中學及小學，而且房價落在5字頭，平均成交單價為每坪51.2萬元，吸引一票家長搶買。永慶房屋盤點出台北捷運16個周遭100公尺內即有生鮮超市的捷運站點，近年平均成交單價落在5字頭的有6站，最低是永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，捷運新北投站出站就有生鮮超市，包含全聯福利中心及家樂福超市，生活機能完善，搭乘捷運一站就能到達捷運北投站轉乘淡水信義線，周邊環境綠覆率高，又擁有溫泉資源，生活機能、綠地環境一次滿足。捷運新北投站近一年平均單價每坪51.2萬元、平均總價1614萬元，相較於台北市中心的高房價，捷運新北投站周邊房價相對容易負擔，因此吸引首購族與退休族群關注。另外，知名貴族學校私立薇閣小學、薇閣中學亦在新北投站附近，也吸引部分家長置產於此，方便孩子上下就學。位於新北市三重區的三重站，近一年平均每坪52.2萬元，排名第二。陳金萍指出，捷運三重站位於中和新蘆線，也有出口與機場捷運線連通，通勤機能相當便利；附近還有新北大都會公園，休閒機能無虞。捷運三重站除了緊鄰生鮮超市外，未來捷運聯開案也將有百貨商場進駐，日後商業機能發展潛力大受期待，近一年房市平均總價1850萬元，5字頭的房價相對實惠。而同樣位於新北市三重區的捷運台北橋站，近一年房價平均每坪53.2萬元排名第三，近一年交易量累計236戶也是榜上第二高，相當受到購屋民眾青睞。陳金萍說明，從捷運台北橋站搭乘捷運只要一站就能進入台北市，5字頭房價相對台北市也親民許多。近一年平均交易總價1,489萬元，相對實惠的購屋總價，受到許多通勤族、台北客青睞。捷運站出口斜對面就是農會超市，採買相當便利。附近也有三和夜市，可提供晚歸的通勤族餐飲、購物等消費活動。許多民眾工作繁忙，若是能出捷運站之後就有生鮮超市方便採買，生活便利程度將會大大加分，有購屋需求的民眾不妨將下列捷運站點納入購屋區域的參考。