台灣麥當勞與人氣動漫《獵人HUNTER×HUNTER聯名合作，推出盲卡包等周邊，今（23）日正式開賣，30萬包直接下午賣完，一掃網紅公關品的陰霾。不過仍有許多鐵粉好奇，究竟獵人主角群所持有的號碼排究竟是誰拿到？稍早羽球天后戴資穎正式公布，自己拿到了高人氣角色奇犽的99號。
全網追殺麥當勞99號獵人！羽球天后成為所有者
台灣版獵人試驗已經展開第三天，許多網紅也陸續曬出自己拿到的公關品集卡冊，包含「新人殺手」東巴的016號也被找到，是由八三夭鼓手阿電拿到手。
不過粉絲們最在意的，還是高人氣角色奇犽的099號究竟是在哪位名人手上，最終戴資穎今（23日）下午更新了Instagram限時動態，承認自己就是傳說中的99號，自己也興奮不已地寫下：「我是99號奇犽欸！！謝謝麥當勞。」
消息曝光後，立刻在獵人粉絲的社群上廣傳，大批網友也紛紛大讚「這個099號我給過」、「小戴拿到，我相信不會有人有意見的」、「小戴完全配得上099號，太強大了」。
📍漫畫中「287期獵人試驗」主角群號碼
主角群
099 號奇犽
403 號雷歐力
404 號酷拉皮卡
405 號小傑
除此之外，NOWnews也統整了台灣版「獵人試驗」開始了！網紅卡包號碼一次看，點此一次查看你喜愛的號碼究竟被誰哪拿走了。
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台灣版獵人試驗已經展開第三天，許多網紅也陸續曬出自己拿到的公關品集卡冊，包含「新人殺手」東巴的016號也被找到，是由八三夭鼓手阿電拿到手。
不過粉絲們最在意的，還是高人氣角色奇犽的099號究竟是在哪位名人手上，最終戴資穎今（23日）下午更新了Instagram限時動態，承認自己就是傳說中的99號，自己也興奮不已地寫下：「我是99號奇犽欸！！謝謝麥當勞。」
消息曝光後，立刻在獵人粉絲的社群上廣傳，大批網友也紛紛大讚「這個099號我給過」、「小戴拿到，我相信不會有人有意見的」、「小戴完全配得上099號，太強大了」。
📍漫畫中「287期獵人試驗」主角群號碼
主角群
099 號奇犽
403 號雷歐力
404 號酷拉皮卡
405 號小傑
除此之外，NOWnews也統整了台灣版「獵人試驗」開始了！網紅卡包號碼一次看，點此一次查看你喜愛的號碼究竟被誰哪拿走了。