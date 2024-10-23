我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫家族擁有的豪宅大多登記在母親及妻子名下，2013年後購入的豪宅，大多增值有限。（圖／記者陳韋帆製）

▲受彭淮南300萬防線影響，台灣豪宅近年漲幅相當有限，富人購屋多以置產自用為主。（示意圖／記者陳韋帆攝）

天王周杰倫眼上會首登台北大巨蛋，預計12月5日~12月8月連續4天開唱，今（23）日12點「拓元售票」正式開放購票，結果百萬人瘋搶，15萬張票瞬間掃空，事實上，周杰倫除了作唱俱佳，投資豪宅實力也有目共睹，《NOWnews》彙整他近15年曾被媒體曝光的台灣豪宅資產，目前累計市價逾18億元。周杰倫向來注重隱私，但偶爾也會在臉書、個人社群居家畫面，統計近10年，周杰倫家族曾被媒體揭露的豪宅一共有5間，目前市值如下，2010年4.5億購入文大一品苑；2013年購入仁愛尚華2億、西門町店面2億；2015年購入和平大苑6.7億；2021年購入信義聯勤3.5億。周杰倫家族購買豪宅消息，大多是媒體調閱實價登錄及謄本揭露，登記名字不少是在母親葉惠美、愛妻昆凌名下，足見他對家人的重視，但近年隨著他事業重心移轉至中國，最後也移民至澳洲，觀察近年5年台灣房市大漲一波，卻也未聞他回台置產消息，可見其購屋主要目的並非投資。不過，如果以近年台北豪宅市場來看，周杰倫2013後購入豪宅增值大多有限，估計一方面是受到2014年央行、財政部針對豪宅陸續祭出信用管制、調降豪宅稅門檻所以影響，另一方面自前任央行總裁彭淮南祭出豪宅300萬(單坪)防線後，豪宅市場也明顯轉冷至今。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台北豪宅價格其實早在2014年後增長就相當緩慢，畢竟單價動輒200多萬起跳，而「彭淮南300萬防線」也明顯形成陰影，偶有傳出超過300萬單價消息，卻從未見於實價登錄上，或許被歸類特殊交易，或有意隱匿，我們不得而知，但豪宅漲幅確實明顯被抑制。他指出，除非是早期購買的豪宅，以現在的市況，增幅都相當有限，如今富人買豪宅，趨向於單純的自用、置產使用，只要價格合適、地點、設計佳，依舊不乏買氣，值得注意的是，或許是富二、三代觀念改變，早期流行破百坪的大坪數豪宅，如今已被60~80坪取代為主流，部分建案還有持續下縮的趨勢。