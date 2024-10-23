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▲信義企業集團創辦人周俊吉10月23日回到家鄉嘉義，捐贈設立垂楊國小、崇文國小、和興國小的靜思閱讀書軒，希望透過閱讀激發學生的潛能。（圖／信義房屋提供）

▲信義企業集團創辦人周俊吉與學生共同閱讀，享受靜思閱讀書軒的書香氣息。（圖／信義房屋提供）

信義企業集團創辦人周俊吉10月23日回到家鄉嘉義，捐贈設立垂楊國小、崇文國小、和興國小的靜思閱讀書軒，希望透過閱讀來啟發孩子們的潛能，為家鄉的學弟妹提供更好的成長資源，嘉義市長黃敏惠也與大學長相見歡，感佩周俊吉此一行動不僅彰顯了他對家鄉的深厚情感，更體現了他對社會責任的堅持與投入。靜思書軒從2017年開始，陸續在台灣多所學校及監獄內，推廣設置靜思閱讀書軒，周俊吉在看到雜誌中介紹靜思閱讀書軒的文章後，主動表達響應意願，自2020年起，信義企業集團已在嘉義縣市及南投縣建立18間靜思閱讀書軒，持續多年寧靜且實際的帶給偏鄉學校閱讀資源，也希望讓閱讀為他們的人生，種下深遠的影響。嘉義市長黃敏惠參與垂楊國小與崇文國小的靜思閱讀書軒揭幕儀式表示，與周俊吉創辦人同是垂楊國小校友，信義房屋給她最深刻的印象，來自「信義」二字，讓她從政時勉勵自己，政府要獲得人民信任，並做正正當當的行為，很佩服周俊吉創辦人回到自己的家鄉，重視文化教育與永續發展，包括致力地方創生、社區營造等，都是為了回饋社會。周俊吉表示，小學時功課不太好，常常坐不住，穿過鐵絲網到學校外玩，學校主任問他，為何跑掉？他說不喜歡上課，老師回就別來了，他索性不去；翹課常跑去書局看書，也因為閱讀習慣讓他課業不至落後，國中有考上好的學校，創業也是借鏡書本上的啟發，在沒有經驗情況下將企業做到上市上櫃，人生任何時刻，閱讀都給他很重要的養分，他也謝謝靜思書軒，讓閱讀資源普及化，也勉勵學生好好閱讀。垂楊國小校長邱家偉表示，閱讀素養可以培養孩子的資訊識讀，感謝大學長周俊吉的贊助、慈濟師兄姐的協助設置桌椅、佈置溫馨的閱讀空間，也希望孩子往後可以讓閱讀成為他的養分，也能回饋社會；靜思書軒營運長蔡青兒表示，嘉義市很重視教育，很謝謝周創辦人大力協助，企業界的典範，雖然很忙，但只要時間允許都親自到場，點點滴滴都是愛。靜思閱讀書軒內精選了數百本優質的書籍，並搭配明亮、整潔的閱讀空間，讓每位學子都能享受到充實的閱讀體驗。這些書籍涵蓋了各種知識領域，從經典文學到最新出版的繪本，無論是年齡較小的學童，還是年紀較大的學生，都能在其中找到適合自己的讀物。不僅為學生開啟了通往知識世界的大門，也進一步促進了偏鄉地區教育資源的平衡。信義企業集團一直以來秉持「先義後利、以人為本、正向思考」的經營理念。周俊吉表示，閱讀是他個人成長的重要泉源，也是信義房屋成功的基石之一，因此，未來若其他學校有需求，會持續推動，幫助更多學生，並希望為社會文化造成深遠影響。