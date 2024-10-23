我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《黑之牛》日本導演蔦哲一朗對於台灣的美食和計程車速度很有印象。（圖／光年映畫提供）

▲《黑之牛》日本導演蔦哲一朗和製片黃胤毓在台灣一起為片子宣傳。（圖／光年映畫提供）

李康生主演的日本電影《黑之牛》獲選在本屆東京影展參展，他目前正在成都拍片，與導演蔦哲一朗、監製黃胤毓透過視訊一起受訪，提到這回對手戲最多的牛，事先還要培養感情，特別提前2周去日本，每天帶牠散步，幫牠洗澡、清理糞便，而且牠並不溫馴，所以培養默契要耗費一段時間。不過這隻牛是作為食用的和牛，是否密切合作之後就忌食牛肉？李康生大笑道：「還是會吃和牛啊，日本的和牛料理太好吃了。」《黑之牛》一開始，李康生有長達3分鐘的全裸戲，苦笑道：「當天氣溫只有2度，因為熱脹冷縮，雖然沒有凍傷，但是身體縮得很小。」蔦哲一朗提到多年前就是蔡明亮、李康生的影迷，特別喜歡李康生的金馬封帝之作《郊遊》，這次終於能和李康生合作，李康生總共去日本拍攝2次，為了要呈現四季的養牛生活，等於春夏秋冬都有經歷到了。蔦哲一朗對台灣的想法則是：「東西好吃，但計程車開得太快。」片子還到陽明山拍外景，可是當地的牛很不配合，讓他直呼：「真的有點討厭。」這部片將於11月8號在台上映。李康生今年以新加坡電影《默視錄》入圍金馬獎最佳男配角，雖然前些日子連過生日都在片場度過，他還是會排除萬難返台出席金馬頒獎，目前還沒看過其他對手的演出，生日當天劇組有請吃飯，問他是否生日願望是能再度奪得金馬獎？他回答：「這個願望太小了，希望更大一點，期望我入圍的電影都能拿大獎。」