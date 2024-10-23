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▲麥當勞在高租金時代下，雖然關閉部分店面，但也鎖定許多「更大坪數」拓點。（示意圖／麥當勞提供）

▲麥當勞2022~2023年熄燈了10家店，但開業的店數更多，2023年3月全台總店數達420家，不減反增。（圖／記者陳韋帆製）

麥當勞與日本知名動漫《HUNTER×HUNTER獵人》聯名推出的盲卡包，今(23)日上午11點開賣，爆排隊潮好不熱鬧。其實麥當勞在2022~2023年曾爆出10家分店熄燈消息，引起大眾關注，但麥當勞的8字回應「積極展店、汰弱換強」也揭露了其經營秘辛。台灣麥當勞在2017年由美商轉為台灣本土企業主經營後，有很多新增變革，如2018年全面開放信用卡小額支付、2019年電子商品券上線，跨足電子票券市場、2020年導入LINE Pay行動支付，在疫後時代、房租暴漲，但麥當勞進行了逆勢調整，轉向更大坪數、獨棟，可設「得來速」地點積極拓點。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，2019年新冠疫情爆發後，全球不少餐飲店受重創，麥當勞2019~2023年期間，偶爾也傳出店面熄燈消息，每每熄燈，都引起大眾關注，事實上，麥當勞回應「積極展店、汰弱換強」已透露玄機。他指出，台灣人生活型態不斷轉變，星巴克、路易莎、cama等連鎖咖啡廳不斷搶市，以往坐在麥當勞喝咖啡、聚會的時代已過，況且台灣房價不斷飆漲，不少地點房租也隨之攀升，有趣的是，麥當勞並未因此轉向「小店面」承租，反而是另擇地點，開設了不少「獨棟、可設得來速」的新店面。2022~2023年，麥當勞熄燈了10家，不少是經營多年店面，其中不少都是人流匯聚之地，也讓外界臆測是否因疫情衝擊而縮衣節食經營，也有不少人猜測是房東漲租導致。陳傑鳴分析，事實上，台灣租金連年攀漲是事實，想要回本，就必須考量「翻桌率」問題，不少人都認為「大面積、高總價」租金店面不再是經營主流。但麥當勞則是反其道而行，選擇更大的店面，讓顧客有更好的體驗，店面在「汰弱換強」後，越開越多間。麥當勞有店面熄燈不代表經營蕭條，從其季報資料可發現，2020年台灣麥當勞店數不到400間，2023年3月達420間，平均每29天就有1間新餐廳開幕，更每年改裝40~60家以上的餐廳，相當積極提供消費者好的用餐環境與體驗。陳傑鳴表示，做生意看門道，麥當勞經營模式明顯隨著世道不斷改變，依舊仍以熱鬧的A級地段作為開店主力區塊，也會選擇地標型的獨棟，除了增加體驗感外，也帶來廣告效益，適合外帶的地點，也規劃得來速車道，不定時也推出聯名活動，如這次獵人盲卡包就帶來巨大廣告效益，只能說餐飲大佬依舊是大佬。