SOGO週年慶檔期將於11月7日至11月18日開跑，限時12天推出全年最優惠活動，SOGO董事長黃晴雯透露，SOGO百貨營收店王復興館已於今年完成改裝，加上大巨蛋「遠東Garden City」助攻、中信SOGO聯名卡回饋力度加持，看好今年週年慶檔期，7館週年慶業績目標喊出121億元，相較去年成長1％。SOGO週年慶也加強熱門業種優惠力度，像是化妝品限量買一送一，還有黃金珠寶高達22％回饋，為全年最高折扣。
「遠東SOGO百貨37週年慶」於11月7日起隆重登場，今年端出週年慶獨家限定商品滿千送百，超市下殺9折優惠，再加上申辦全新上市中國信託SOGO聯名卡享4%回饋無上限，合併高達14%回饋，更首度享指定彩妝／香氛／男士保養品單日單櫃滿3000元送500元抵用券。同時，凡SOGO APP會員(含新下載)，立即享有週年慶限定6400元電子折價券，指定業種單筆滿3000元即可現折300元。
並且今年遠東 SOGO 37週年慶將與三麗鷗一同歡慶，有大家最熟悉、超人氣角色 Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米IP角色登場，獨家來店禮包括造型隔熱碗、厚實毛絨毯、經典帆布袋、輕量保溫瓶等，超萌周邊等你帶回家。
SOGO董事長黃晴雯表示，今年忠孝館、復興館已完成改裝，週年慶精品有高達8％回饋，而黃金、按摩椅也分別有逾21％回饋、54%回饋，雖然受到出國潮影響，不過若搭配週年慶的折扣、回饋加成，商品價格優惠不輸給日本。
加上今（2024）年大巨蛋「遠東Garden City」助攻，抓住演唱會、職棒百萬人潮商機，目前光已開放的C區、D區都突破原定業績目標的2成，且高達75％都是全新客群，看好大巨蛋商場消費力，今年週年慶12天估可以創下2600萬元業績，而7館業績目標則為121億元，相較去年成長1％。
SOGO業者也進一步表示，今年週年慶黃金珠寶為熱門業種之一，由於黃金價格不斷飆高，買氣也跟著提升，今年截至9月黃金業績已成長40％，週年慶祭出高達22％的回饋外，滿500萬贈送價值33萬元的「純金寶島」。雖週年慶尚未開始，不過已有百萬刷手搶先預訂黃金，包括175萬元的黃金碗筷組已成交一組，價值一千萬元的黃金訂單也正在洽談，光SOGO忠孝館的珠寶黃金預估可在週年慶達到1億8000萬元的驚人成績。
遠東SOGO台北店週年慶1級重磅戰區-化妝品香氛區，忠孝館今年加入強大生力軍品牌，包括精品彩妝「GUCCI Beauty」，另外全館推出每年必搶的全國獨賣、首賣彩妝、限日限量與買1送1，還有韓國女子天團BLACKPINK聯名面膜獨家開賣，全球首發3D立體外盒包裝，成員兩種表情互動一次打包，還送BP獨家小卡、貼紙、遊戲序號，僅在忠孝館1樓快閃販售。
復興館同樣帶來精采特惠組，其中全台獨家指定優惠組再加贈限量500元至1300元SOGO電子商品券，最高回饋達27%，首推保養熱賣明星商品- ESTEE LAUDER特潤安瓶奇肌組，優惠價5940元，再加贈600元SOGO電子商品券。另外頂著精品香水香氛殿堂光環的復興館今年週慶祭出百款聖誕禮盒還有粉絲必收的限量倒數月曆，絕不容錯過。
此外，MITSUI OUTLET PARK林口二館今（23）日起開放試營運，共計二館將新增100家新品牌專櫃，加上原一館約200家專櫃，總計達300家專櫃品牌，各品牌也推出限定開幕優惠，包括系品牌GU全館不限金額95折，還有滿額贈送好禮；台中鰻魚飯名店「大江戶町鰻屋」首度揮軍北上，11月14日開幕連七天「一本鰻便當」半價吃，《NOWnews》整理MITSUI OUTLET PARK二館新品牌、開幕優惠懶人包，讓民眾一文秒收逛街攻略。
要注意的是，MITSUI OUTLET PARK林口二館自10月23日起至11月12日每日上午11時至晚上9時正常營業，11月13日當日二館暫停營業，一館正常營業，想要搶先逛的民眾，可要注意別撲空了。
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並且今年遠東 SOGO 37週年慶將與三麗鷗一同歡慶，有大家最熟悉、超人氣角色 Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米IP角色登場，獨家來店禮包括造型隔熱碗、厚實毛絨毯、經典帆布袋、輕量保溫瓶等，超萌周邊等你帶回家。
SOGO董事長黃晴雯表示，今年忠孝館、復興館已完成改裝，週年慶精品有高達8％回饋，而黃金、按摩椅也分別有逾21％回饋、54%回饋，雖然受到出國潮影響，不過若搭配週年慶的折扣、回饋加成，商品價格優惠不輸給日本。
加上今（2024）年大巨蛋「遠東Garden City」助攻，抓住演唱會、職棒百萬人潮商機，目前光已開放的C區、D區都突破原定業績目標的2成，且高達75％都是全新客群，看好大巨蛋商場消費力，今年週年慶12天估可以創下2600萬元業績，而7館業績目標則為121億元，相較去年成長1％。
SOGO業者也進一步表示，今年週年慶黃金珠寶為熱門業種之一，由於黃金價格不斷飆高，買氣也跟著提升，今年截至9月黃金業績已成長40％，週年慶祭出高達22％的回饋外，滿500萬贈送價值33萬元的「純金寶島」。雖週年慶尚未開始，不過已有百萬刷手搶先預訂黃金，包括175萬元的黃金碗筷組已成交一組，價值一千萬元的黃金訂單也正在洽談，光SOGO忠孝館的珠寶黃金預估可在週年慶達到1億8000萬元的驚人成績。
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要注意的是，MITSUI OUTLET PARK林口二館自10月23日起至11月12日每日上午11時至晚上9時正常營業，11月13日當日二館暫停營業，一館正常營業，想要搶先逛的民眾，可要注意別撲空了。