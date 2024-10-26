第6屆走鐘獎將於今（26）日在臺灣大學綜合體育館盛大舉行，《NOWnews今日新聞》特別整理出本屆走鐘獎5大看點，以及時間地點、直播平台懶人包一次看！而今年走鐘獎不但規模更大，吸引了眾多來自亞洲各地的創作者共襄盛舉，還邀請到李多慧擔任頒獎人，這是她人生第一次參加典禮和走紅毯，都獻給台灣。本屆少不了電視上會出現的藝人朋友來參與，另外也有延續傳統的部分，像是由視網膜、阿樂與MC Jeng三人再度攜手主持、三金典禮御用的賈培德擔任司儀，而今年網紅圈特別多爭議事件，在典禮上會如何被調侃也是一大看點。
看點1：擴大舉辦放眼全亞洲
今年已經邁向第6屆的「走鐘獎」，專為YouTuber及新媒體網路創作者設立，由「上班不要看」於2019年創立，效仿台灣三大娛樂獎項（金馬獎、金鐘獎、金曲獎）的形式，並取自台語「走精」的諧音「走鐘」，象徵趣味、搞笑的網路版金鐘獎，從一開始的只是搞怪，近年逐漸成為台灣網路創作者的重要榮譽。第6屆走鐘獎除了延續前幾屆的特色，今年還向全亞洲的網路創作者敞開大門，有來自韓國、香港、馬來西亞、新加坡的投稿者，逐步邁向國際化，主辦單位也期許走鐘獎可以從台灣本土創作者舞台，往越來越重要的國際獎項邁進。
看點2：李多慧擔任頒獎嘉賓
本屆走鐘獎特別邀請韓國人氣啦啦隊女神李多慧擔任頒獎嘉賓，這是她首次參加大型頒獎典禮，也是第一次踏上紅毯，初體驗就獻給台灣，讓她緊張又期待，李多慧表示到時她將會以全新的形象亮相，希望給台灣觀眾耳目一新的感覺。
看點3：經典主持人陣容配三金司儀
今年走鐘獎主持陣容依舊和去年一樣，是視網膜、阿樂與MC Jeng，三人已經合作多次，還被稱作是默默守護著走鐘獎的「福祿壽」，而頒獎司儀也延續慣例，由三金御用司儀賈培德擔任。去年走鐘獎時，視網膜因提詞機亂碼，臨危不亂地背出所有贊助商名稱，展現出色的即興反應，今年的典禮三人的默契合作和現場表現依然讓人充滿期待。
看點4：電視藝人也來參與
今年走鐘獎也有一些藝人明星來參與，薔薔入圍年度個人創作者獎與可以色色獎、王仁甫與季芹夫婦入圍說走就走獎、黃豪平則將角逐哈哈哈哈獎。這次走鐘獎不僅是網紅與新媒體創作者的盛會，藝人們也來跨界互動，讓人期待能看到不同的火花。
看點5：爭議話題人物齊聚
網紅圈爭議頻發，舉凡Dcard大書出軌、Joeman吸毒風波、百靈果訪問蔡康永被炎上、賤葆8成資產遭合夥人騙走、蔡阿嘎AB合約事件等等，都是這一年來討論度超高的事件，有爭議的地方就有看點，網路生態比起傳統電視媒體較無設限，預料這些話題將被大膽調侃，成為典禮上黑色幽默的絕佳素材，為現場增添不少笑點與話題性。
直播平台懶人包！走鐘獎紅毯、頒獎典禮時間地點一次看
｜日期地點｜2024/10/26 (六) 台大綜合體育館 3樓主球場
台北市大安區羅斯福路四段1號
<綜合體育館 新生南路及辛亥路交叉口>
｜紅毯典禮｜14:00 - 17:00
｜頒獎典禮｜18:00 - 22:00
｜直播平台｜走鐘獎 YouTube 頻道、LINE VOOM 官方帳號
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今年已經邁向第6屆的「走鐘獎」，專為YouTuber及新媒體網路創作者設立，由「上班不要看」於2019年創立，效仿台灣三大娛樂獎項（金馬獎、金鐘獎、金曲獎）的形式，並取自台語「走精」的諧音「走鐘」，象徵趣味、搞笑的網路版金鐘獎，從一開始的只是搞怪，近年逐漸成為台灣網路創作者的重要榮譽。第6屆走鐘獎除了延續前幾屆的特色，今年還向全亞洲的網路創作者敞開大門，有來自韓國、香港、馬來西亞、新加坡的投稿者，逐步邁向國際化，主辦單位也期許走鐘獎可以從台灣本土創作者舞台，往越來越重要的國際獎項邁進。
看點2：李多慧擔任頒獎嘉賓
本屆走鐘獎特別邀請韓國人氣啦啦隊女神李多慧擔任頒獎嘉賓，這是她首次參加大型頒獎典禮，也是第一次踏上紅毯，初體驗就獻給台灣，讓她緊張又期待，李多慧表示到時她將會以全新的形象亮相，希望給台灣觀眾耳目一新的感覺。
看點3：經典主持人陣容配三金司儀
今年走鐘獎主持陣容依舊和去年一樣，是視網膜、阿樂與MC Jeng，三人已經合作多次，還被稱作是默默守護著走鐘獎的「福祿壽」，而頒獎司儀也延續慣例，由三金御用司儀賈培德擔任。去年走鐘獎時，視網膜因提詞機亂碼，臨危不亂地背出所有贊助商名稱，展現出色的即興反應，今年的典禮三人的默契合作和現場表現依然讓人充滿期待。
看點4：電視藝人也來參與
今年走鐘獎也有一些藝人明星來參與，薔薔入圍年度個人創作者獎與可以色色獎、王仁甫與季芹夫婦入圍說走就走獎、黃豪平則將角逐哈哈哈哈獎。這次走鐘獎不僅是網紅與新媒體創作者的盛會，藝人們也來跨界互動，讓人期待能看到不同的火花。
看點5：爭議話題人物齊聚
網紅圈爭議頻發，舉凡Dcard大書出軌、Joeman吸毒風波、百靈果訪問蔡康永被炎上、賤葆8成資產遭合夥人騙走、蔡阿嘎AB合約事件等等，都是這一年來討論度超高的事件，有爭議的地方就有看點，網路生態比起傳統電視媒體較無設限，預料這些話題將被大膽調侃，成為典禮上黑色幽默的絕佳素材，為現場增添不少笑點與話題性。
直播平台懶人包！走鐘獎紅毯、頒獎典禮時間地點一次看
｜日期地點｜2024/10/26 (六) 台大綜合體育館 3樓主球場
台北市大安區羅斯福路四段1號
<綜合體育館 新生南路及辛亥路交叉口>
｜紅毯典禮｜14:00 - 17:00
｜頒獎典禮｜18:00 - 22:00
｜直播平台｜走鐘獎 YouTube 頻道、LINE VOOM 官方帳號