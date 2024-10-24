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▲莊思敏指出，購屋「喜新厭舊」五大縣市，都有房價基期相對低、建設題材頗豐特色。（圖／中信房屋提供）

買房子新的好還舊的好呢？據內政部資料，最「喜新厭舊」前五名縣市，六都中僅桃園市上榜，而且是全國第一名，購屋占比32.2%，相當於每3人買房，就有1人選擇新房子。中信房屋研展室副理莊思敏表示，最近幾年，受到原物料上漲、土地取得成本提高等因素的影響，全台新建案價格屢創新高，然而，還是有不少民眾依然偏好購買新成屋。內政部不動產資訊平台揭露，今年上半年，桃園市屋齡5年以下新成屋的買賣移轉筆數高達4,120筆，佔全市總筆數12,790筆的32.2%，該佔比高居全台第一，其後分別是苗栗縣（24.9%）、嘉義縣（20.3%）、宜蘭縣（19.5%）、彰化縣（16.3%），皆高於全台平均水平。莊思敏指出，以上區域皆為房價基期相對較低的區域，同時又有建設題材為區域房市增加亮點，近年來吸引了大量購屋民眾和建商的目光，新建案相繼推出，尤其在今年預售屋完工交屋潮的推動下，新成屋自然走俏。桃園市新興重劃區百花齊放，如A7龜山重劃區、青埔高鐵特區、A20重劃區、中路特區、小檜溪重劃區、草漯重劃區等等，都是建商獵地推案的熱區，再加上與雙北精華區相比，桃園房價更顯親民，因此磁吸了許多大台北年輕首購族移居，而這些年輕購屋族普遍偏好新建案，進而使得桃園成為新成屋交易佔比最高的縣市，平均每3筆交易就有1筆是屋齡5年以下新成屋。在產業利多、重大建設、竹科人口外溢的加持下，苗栗近年的房市表現相當亮眼，由於苗栗房價基期相對較低，用在新竹購買老舊中古屋的價格就能在苗栗入屋齡更新、屋況更好的房子，因此吸引很多竹科新貴跑到苗栗置產，而在這些竹科新貴的帶動下，不僅竹南與頭份這對雙子星城市備受矚目，就連苗栗市和後龍鎮的房市熱度也在持續攀升。台積電議題為嘉義縣房市發展帶來重大利多，再加上嘉科、馬稠後產業園區、高鐵等建設題材的發酵，許多建商都爭先到嘉義購地推案，目前嘉義縣兩房（含車位）新成屋的成交價普遍只要1,200-1,500萬上下，CP值很高，不少外來就業族、置產族都會選擇到此置產。宜蘭臨近台北，房價只有台北市的3-4折左右，近年來在國道5號銜接蘇花改公路計畫、台二庚線延伸案、宜蘭至羅東鐵路高架計畫，還有最夯的宜蘭高鐵站，眾多交通利多的挹注下，很多台北市退休族、首購族都會選擇移居宜蘭。目前宜蘭市和羅東鎮是建商推案較大的區域，新建案的成交普遍落在3字頭上下，部分建案甚至可以上看4字頭，預計未來隨著建設題材的落實，宜蘭房市交易量也有望持續穩健成長。以往彰化的新建案大多集中在更靠近台中的彰化市、員林市等地，以吸收台中外溢買盤，不過最近幾年，受惠於科學園區及台積電等利多題材，彰化二林的房市熱度也在不斷升溫，新建案如雨後春筍般冒出。展望彰化房市，未來在百貨公司和捷運綠線等建設的推動下，預計將會有更多外來人口到彰化置產，區域房市前景值得期待。