售屋賺錢須繳納房地合一稅，據財政部資料，今年前9月個人房地合一稅收501.5億元，年增率高達9成，再創新高，不過，國稅局列出14種最常見的錯誤申報型態，其中包含了成本費用申報錯誤、應申報卻未報、取得日或交易日認定等三大類型。

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據財政部資料，現行房地合一稅2.0政策，房屋獲利稅率，持有2年內45%、2~5年35%、5~10年20%、超過10年15%。換句話說，被課徵20%以上稅率者，都屬於房屋持有10年內即轉售，以台灣房屋自用習慣普遍30年起跳來說，10年內多屬於短期買賣。

▲房地合一稅,逃稅。（圖／信義房屋提供）
▲個人房地合一稅不斷創高，對於報稅錯誤問題，國稅局也已抓到相當有經驗。（圖／信義房屋提供）
房市夯、房地合一稅創高　國稅局抓稅抓得緊
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，近年房價飆漲，單統計今年前9月個人房地合一稅收501.5億元，年增率高達9成，2024全年推估個人房地合一稅有機會超過680億元。

不過也由於房價漲太多，稅負金額可觀，國稅局也會特別關注民眾是否合法節稅，國稅局就列出14種最常見的錯誤申報型態，其中包含了成本費用申報錯誤、應申報卻未報、取得日或交易日認定等三大類型。

▲報稅季開跑，民眾可以利用網路報稅、手機報稅或是親自到國稅局一趟。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.01）
▲個人房地合一稅常見申報錯誤共有三大類型，包括未申報、申報不實、虛列仲介費等。（圖／記者葉政勳攝 ）
申報錯誤常見三大類型
常見申報錯誤分三大類，包括應申報卻未申報，如交換房地未申報、交易虧損未申報、二親等買賣未申報、誤認交易農地都免申報、房地遭法院拍賣未申報、房地取得日認定錯誤致未申報等。

成本費用申報錯誤或不實部分，包括未提出支出證明（如發票、收據或收費細項等）、交易繼承（受贈）取得房地，誤以被繼承人（贈與人）之購入價格為取得成本、申報取得成本未扣除折讓金額、數人出售共有房地，未按成交價額比例計算各別之成本或費用與無仲介事實或支付證明，虛列仲介費。

▲更有大多數人點出了暗黑流程「很容易『人情業績的扣打』用完之後就沒拓展業務的實力了，當然是被用完就沒了」。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲房屋買賣相關文件、證明都應進行保存，以便稅務發生問題時，以供證明。（示意圖／NOWnews資料照片）
證據保全避免國稅局找麻煩
曾敬德表示，成本部分就是常見貓膩出現的地方，國稅局抓這麼久也很有經驗，包括未提出證明，包括發票、收據或收費細項與金流等，或者虛列費用等，建議民眾要把該保存的成本資料都保存好，過去也聽說過買裝修發票等方式，這些國稅局可能都會仔細查核。至於第三點則是取得日或交易日認定錯誤。

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