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▲低薪房貸族，自備款大多是靠爸、靠媽，並搭乘新青安貸購屋，高房價區域爸媽也幫不上忙。（圖／台灣房屋提供）

▲「購屋負擔增加」、「高薪置產族增」、「低總物件缺貨」、「核貸門檻更高」讓低薪房貸族變更少了。（示意圖／台灣房屋提供）

月薪3萬可以買房？隨房價不斷攀升，購屋族壓力越來越大，據聯徵資料統計，全台年收40萬(月薪約3萬)以下房貸族，僅占新增房貸比例12.4%、年減2.4%，人均房貸金額高達878萬，年增62萬，房貸壓力持續創高！據聯徵中心資料，2024年H1，全國新增房貸金額，人均878萬、年增62萬；年收40萬以下購屋占比，12.4%、年減2.4%，進一步觀察各縣市，降幅最兇的為台北市3.3%、高雄市3.1%。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，全台年收40萬以下的上班族，平均月薪約3萬，若要扛近900萬元房貸，以40年期都要月付近3萬，其實頗不符合常態，估計這些小資族多半受到父母資助，提早購屋，加上善用新青安貸款寬限期，5年間繳息不繳款，才會成為低薪卻背高房貸的主因之一。進一步觀察六都，台北市、高雄市低薪購屋族少最多，李家妮表示，台北市房價負擔為全台重中之重，高雄則受台積電效應，房價漲幅高又快，這類高房價、高漲速地區，低薪族面對房貸增壓，父母在自備款上也不見得有辦法幫上忙，相對更無力招架，減幅也因而明顯，而台南房貸負擔為六都最輕，對低薪族影響相較低。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，低薪族房貸佔比下滑，主要顯示出近期房市4大變化，「購屋負擔增加」、「高薪置產族增」、「低總物件缺貨」、「核貸門檻更高」。她說，萬物皆漲加上升息，導致購屋負擔增重；房價飆漲、新青安購屋潮、房地合一稅閉鎖期，讓低總物價缺貨；房市熱潮、通膨，高薪置產族大增；房貸水位拉警報、央行祭出限貸令，銀行核貸門檻也明顯攀升。