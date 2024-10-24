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▲米可白大方公開自己的體重。（圖／翻攝自米可白IG）

▲米可白和孫綻穩定交往中。（圖／翻攝自孫綻、米可白IG）

米可白從幼幼台發跡，近年轉戰戲劇圈有亮眼成績，2023年以《牛車來去》獲得第58屆金鐘獎戲劇節目女配角獎，而她前些日子跑去凍卵，分享養卵的身材過程變化，最近她想剪瀏海換造型，卻被經紀人吐槽「先減肥」，米可白也曝光她離目標體重還有6公斤，大嘆，「好遙遠！」米可白在IG分享可愛的自拍照，透露最近跟經紀人說想要剪瀏海，結果經紀人回她，「你現在需要的是先減肥。」讓米可白哭笑不得，算一算她要從59公斤減到目標體重53公斤，忍不住大嘆，「媽啊！好遙遠。」方馨看了都笑回，「經紀人說話一針見血。」米可白平時不吝嗇在IG分享日常生活，對於體重也都毫不避諱地公開，之前她分享凍卵日常，在取卵後的第二天因為身體水腫，體重達到58.5公斤，彎腰都能感覺肚子很脹，38歲的她也說，2年前濾泡還有14到15顆，今年少了很多，「指數也降低最後取了8顆蛋蛋～但實在太少了，醫生建議我12月如果身體許可再凍卵一次。」也解釋還要做許多檢測，不代表8顆全部都能用，還有人取19顆最後淘汰到只剩下2顆。米可白和小2歲男星孫綻穩定交往中，孫綻曾在節目上吐露，自己的個性比較大男人，什麼事都是他說了算，直到和米可白相處後也漸漸有了改變，對於結婚，孫綻表示現階段還要再努力，像現在這樣互相照顧就很幸福了，「我們都是先把現在的事業充實好，才是最重要。」