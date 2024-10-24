BLACKPINK成員Lisa的高雄見面會門票今（24）日下午3點開放「國泰世華CUBE卡友」搶先購，1人只能買2張，《NOWnews今日新聞》實測搶票，準時進到KKTIX售票系統不到10秒，立即顯示「目前沒有任何可以購買的票券」，困難程度與昨（23）日的周杰倫大巨蛋門票有的比！
Lisa這次的高雄見面會採「2階段購票」，沒有實施實名制、不會有考題，粉絲可減少許多填資料的步驟，但購票前務必提前加入售票系統「KKTIX」並完成手機驗證，有KKTIX會員才可購買。而門票將於10月24日（四）下午3點至5點開放「國泰世華CUBE卡友」優先購買，輸入信用卡卡號前8碼即可驗證身分，每人限購2張，只能選購8800元、7800元、6800元3種價位；10月25日（五）下午3點全面啟售，每組KKTIX會員帳號則限購4張。
今天下午3點一到，《NOWnews今日新聞》準時進到系統搶票，沒想到點完票價進到下一個頁面，直接顯示「目前沒有任何可以購買的票券」，重新整理也回不到購買頁面，「國泰世華CUBE卡友」搶先購確定完售。
Lisa演出門票難搶的程度，不難想到昨日周杰倫的拓元搶票廝殺戰，他將於12月5日、6日、7日、8日一連4天在大巨蛋舉辦演唱會，4場近15萬張門票在5分鐘內完售，根據官方統計，當時在線人數有89萬人，最終有74萬人槓龜，雖然人數跟Lisa的少量「優先購」不成正比，但2位都貴為天王天后，會有門票秒殺的現象一點都不奇怪。
不過今日沒搶到門票的粉絲也別灰心，Lisa的高雄見面會票券還有最後一波搶購機會，大家記得設好鬧鐘，明天25日（五）下午3點在「KKTIX」全面啟售。
《LISA Fan Meetup in Asia 2024 - Kaohsiung》活動資訊
演出時間：2024年11月17日（日）17：00
演出地點：高雄巨蛋
演出票價：
8800元、7800元、6800元、4800元、3900元（非輪椅席）、3800元、1900元（輪椅席）
售票日期：
2024年10月24日（四）15：00～17：00（國泰世華CUBE卡友搶先購）
2024年10月25日（五）15：00
售票系統：KKTIX
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今天下午3點一到，《NOWnews今日新聞》準時進到系統搶票，沒想到點完票價進到下一個頁面，直接顯示「目前沒有任何可以購買的票券」，重新整理也回不到購買頁面，「國泰世華CUBE卡友」搶先購確定完售。
Lisa演出門票難搶的程度，不難想到昨日周杰倫的拓元搶票廝殺戰，他將於12月5日、6日、7日、8日一連4天在大巨蛋舉辦演唱會，4場近15萬張門票在5分鐘內完售，根據官方統計，當時在線人數有89萬人，最終有74萬人槓龜，雖然人數跟Lisa的少量「優先購」不成正比，但2位都貴為天王天后，會有門票秒殺的現象一點都不奇怪。
不過今日沒搶到門票的粉絲也別灰心，Lisa的高雄見面會票券還有最後一波搶購機會，大家記得設好鬧鐘，明天25日（五）下午3點在「KKTIX」全面啟售。
《LISA Fan Meetup in Asia 2024 - Kaohsiung》活動資訊
演出時間：2024年11月17日（日）17：00
演出地點：高雄巨蛋
演出票價：
8800元、7800元、6800元、4800元、3900元（非輪椅席）、3800元、1900元（輪椅席）
售票日期：
2024年10月24日（四）15：00～17：00（國泰世華CUBE卡友搶先購）
2024年10月25日（五）15：00
售票系統：KKTIX