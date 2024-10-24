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▲開展首日邀請到超人氣義式餐廳主廚黃聖祐（中）示範魷魚料理。（圖／記者陳美嘉攝，2024.10.24）

▲魷秋公會今年以「魷秋樂園･義魷味勁」為主題於高雄海味專區參展。（圖／記者陳美嘉翻攝）

「2024高雄國際食品展」今(24)日於高雄展覽館登場，台灣區遠洋魷魚暨秋刀魚漁船魚類輸出業同業公會(魷秋公會)今年以「魷秋樂園･義魷味勁」為主題於高雄海味專區參展。除了展示魷魚標本､魷釣船模型，還推出多項好康活動。此外，開展首日更邀請到超人氣義式餐廳主廚黃聖祐示範魷魚料理。魷秋公會理事長陳皇誠表示，魷魚､秋刀魚均為遠洋漁種，我國遠洋魷釣船會員船隻共107艘，約每年12月會遠赴西南大西洋阿根廷公海水域抓捕阿根廷魷魚，阿根廷魷魚捕撈上船後，立即進行選別分級､急凍保鮮，因此肉質特別飽滿緊緻､鮮甜。下半年度轉往西北太平洋海域，展開秋刀魚捕撈。依據台灣區魷秋公會統計，2024年一至五月會屬漁船累計魷魚漁獲量10萬餘噸，較去年成長2.5倍。秋刀魚今年捕獲約6.7噸，較去年4萬8千噸成長約4成。陳皇誠強調，時序入秋，正是秋刀魚盛產､飽滿肥美之際，無論阿根廷魷魚或秋刀魚，都含有豐富的蛋白質､Omega-3脂肪酸等，是健康飲食非常重要的營養來源，希望國人可多享用國內優質漁產品。主廚黃聖祐指出，阿根廷魷魚每100公克約有12~20克的蛋白質含量，熱量僅有50大卡，低卡高蛋白是營養價值高的海鮮食材，非常符合現代人的飲食追求。此次特別於現場示範「義式開胃菜-鮮味普切塔bruschetta」及「拿坡里鑲魷魚」兩道經典義式佳餚。「魷秋樂園」推廣攤位位於高雄展覽館南館(編號S1205)，為了讓更多民眾認識魷魚､秋刀魚的魅力及其營養價值，10/25中午將邀請「潮台菜」行政主廚王順慶於高雄海味舞台區示範新台菜料理。推廣攤位現場有魷釣船模型､不同品種魷魚標本展示，還有多項好康活動， 包含「魷秋樂園解謎 禮券天天抽」最大獎價值6,000元､「魷出沒注意！打卡送好禮」與大魷魚合照上傳fb送限量紀念品､「明星商品限量銅板購」。