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▲信用「小白」通常可透過申請信用卡養分數，正常還款有助分數養成，反之，則扣分。（示意圖／NOWnews資料照）

▲進行各項申貸時，由於「短時間內申貸超過3次」，就會被扣分。。（示意圖／記者徐銘穗攝）

▲申貸時，第一關信用評分未過關，部分銀行有機會進入「人工審核」階段，銀行備註確實有可能影響觀感。（示意圖／pexels）

轉帳備註會影響信用評分嗎？近期有傳言，稱「因為銀行匯款備註亂寫，會影響個人信用問題」，也有人擔心是否會因此導致房貸下不來？專家指出，基本上在信用評分上不會有所影響，通常房貸不成功，，至於轉帳亂備註，則是第一階段信用評分沒過，必須到人工審核階段，才有影響觀感的可能性。信用評分是透過聯徵中心資料，個人在金融機構間的往來紀錄，主要是針對「信用卡、貸款」是否按時繳款，有無遲繳、債務協商、跳票等紀錄，獲得的信用分數，進行貸款時，銀行會以評分結果，衡量放款與否、額度、利率等。全向科技房產中心總監陳傑鳴接受《NOWnews》訪問表示，信用評分是辦理信用卡、貸款等項目時，銀行的主要參考指標，一般來說，信用評分如果未通過銀行標準，辦理的項目就會失敗，一般人若從未辦理相關業務，則會被稱作「小白」，就是指信用評分一片白紙，通常信用評分的養成，就是從辦理第一張信用卡開始，條件不高，只要是正常工作一定時間，有固定薪資轉帳，非月光族，通常就能辦理成功。他進一步指出，「小白」信用評分等於是「無法評分」，第一次辦理信用卡，銀行通常會參考其職業別、公司大小、收入、工作穩定度等作為「給予額度」的評判參考，但通常第一次額度都不會太高，獲得信用卡後，啟動使用，並正常還款，分數就會不會上升，但要注意，如果每次都只繳最低應繳金額，也有被扣分的可能性，如果還款異常，當然就是會被扣分。信用評分養高之後，對於「房貸、信貸」等申請，利率、額度都會相對優惠，反之，則可能利率較高，甚至被拒貸。申請房貸與信貸、信用卡略有不同，因為房貸是有房子作為抵押物，在信用無重大瑕疵的情況下，影響通常不大，但要特別注意的是，任何申貸行為，短時間內超過三次，就會引起關注、扣分，有可能本來會通過，變成沒通過。目前台灣面臨房貸之亂，最常見的，就是部分買家希望找到相對「低利率、高成數」的銀行，同時間大量向多家銀行申貸，雖然可能前幾家有通過，只是給予條件相對不好，就不斷另尋銀行申貸，最終導致後面申請的銀行，出現刁難或拒貸的情況。陳傑鳴指出，申貸行為，通常第一道關卡就是信用評分，評分是透過「聯徵計算」，無其他信用瑕疵情況下，薪資評判部分，會透過是否「月光」、「百元提領」等判斷，如果因為這樣被扣分不少，導致信用評分沒過關，未過關時，部分銀行在承辦業務爭取下，可以進入人工審核階段。人工審核，就是銀行主管判斷是否有放貸的可行性，如果貸款戶本身問題不大，業務通常會為客戶爭取權益，因為是「人工審核」，「銀行備註」確實會影響審核主管的判斷，不過，其實如果信用評分沒問題，第一階段就通過，通常也不會進入「人工審核」階段，所以平常就養好信用評分，時間到該還款就還款，才是作好個人信用的最佳方式。