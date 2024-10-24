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▲股版神人建議，如果在麥當勞大夜工作，每月逾4萬薪資，穩定ETF存款，就能成功買房。（示意圖／記者陳韋帆攝）

▲陳傑鳴提醒，股票質押利率不低，且一旦翻轉，還有斷頭風險，應謹慎評估。（示意圖／Pexels）

房價居高不下，服務業、工人該怎麼買房子？有股版神人表示，「麥當勞大夜薪資4萬1千，3年調薪後可到4萬9千元，期間，薪資持續投資ETF，就有機會成功買房！」全向科技房產中心總監陳傑鳴則提醒，這樣的做法並非不可行，但會有斷頭風險，建議應審慎評估。根據麥當勞人力銀行「大夜人員」求職內容，每日8~10小時，大夜時薪243元起，一般時段時薪188元(訓練期間184元)，須負責「廚房/櫃台/外送/打烊清潔」，享勞健保及加班費，外送獎金另計，現況約2,000~5,000元，每月薪資約40,000~50,000元，表現良好還能升等加薪。PTT股版神人表示，在麥當勞大夜工作，穩定投資ETF 006208直到350萬，再換成00713，並向銀行質押210萬當頭期款，就能買到1,050萬房子。並搭配新青安貸40年期、5年寬限期，寬限期間每月還息1萬，薪資就能達成，並利用ETF的配息，持續購回00713，5年後寬限期到，00713每月配息也已達4~5萬，就有辦法償還每月2.5萬的房貸。最後，他還補了一句「EZ」（easy）。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，股票或ETF質押借款利率約2~6%，不會比房貸利率低，且貸款成數僅股價6成，還有質押風險存在。使用股票質押，一旦維持率低於130%，券商就會要求馬上補足金額，如果未補足，就有可能在超低價被強制售出，慘賠收場。他指出，現階段使用ETF質押當作自備款的人，大多是因為房貸之亂，導致貸款成數不足，用以救急，如果要作為全頭期款質押，就要留意股市起伏，畢竟股市變化比房市迅速，一旦遇到重大利空就有崩跌可能，建議民眾購屋，仍應謹慎評估自身能力，切莫挺身走險。