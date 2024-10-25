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▲《地獄公使》第一季男主角「鄭晉守」是由劉亞仁演出。（圖／Netflix）

▲▼《地獄公使2》中，金聖喆以復活的方式接續「鄭晉守」的人生。（圖／Netflix）

▲《地獄公使2》主角為金信祿（左起）、金賢珠、金聖喆。（圖／Netflix）

《地獄公使2》今（25）日下午3點正式在Netflix上線，本季男主角原本是「南韓最年輕影帝」劉亞仁，但他不愛惜羽毛，吸食大量毒品慘被換角，改由金聖喆代打角色「鄭晉守」演出，導演延尚昊跟金聖喆都掛保證「角色形象不會重疊」，所以觀眾不用擔心會看到「劉亞仁的影子」。《地獄公使》是2021年開播的影集，故事講述社會上某天突然出現一種超自然現象，受害者見到「天使」宣告死亡日期後，當天就會被三頭暗黑怪物取走性命。以鄭晉守（劉亞仁 飾）議長為首的新興宗教「新真理會」，將此現象解讀為對罪人下地獄的「演示」，是不能違背的神之旨意，追隨「新真理會」的網絡極端組織「箭鏃」協助煽動騷亂，將被宣告者的個資公諸於世，肆意處置任何「違抗神意」的任何人。「新真理會」不斷利用國民對該現象的恐懼，組織逐漸擴大規模，在國內至全球產生巨大影響，被宣告者的死亡「演示」過程被公開進行現場直播。在這個人心惶惶、充滿宗教狂熱與暴力的新秩序下，閔惠珍（金賢珠 飾）律師聯合各界少數派人士與「新真理會」對抗，暗中幫助被宣告者「隱匿演示」並保護他們的家人，設法讓這個世界重回正軌。第一季中，金信祿飾演的朴靜子正是被「天使」宣告死亡、遭三頭暗黑怪物取走性命的對象，而劉亞仁飾演的「新真理會」議長鄭晉守，因為私自將罪犯「燒死」，同樣也被三頭暗黑怪物殺死，但沒想到第一季的結局，畫面帶到被燒成炭的朴靜子「突然復活」，鄭晉守也在第二季預告中「換臉重生」，2人的出現正是第二季的關鍵與亮點。第一季成功展現「反烏托邦」世界觀的巔峰，並在2021年榮登「Golden Tomato」最佳恐怖影集榜首。該劇公開僅10天便累積了1.1億小時的觀看時數，並打進93個國家的影集Top 10，獲得了全球觀眾與影評的好評。第二季將帶著更加深刻的世界觀及多元的角色，勢必再次吸引全球觀眾目光。然而，對《地獄公使2》的期待並非全然正面，因為原本的男主角劉亞仁在《地獄公使》中存在感和影響力巨大，但他卻在2023年吸毒遭起訴，令外界擔心第二季的製作會影響作品質量，好在劉亞仁的吸毒事件是發生在《地獄公使2》開拍前，製作費、剪輯過程都沒受到太大影響，而他的角色「鄭晉守」也改為金聖喆演出；只是《地獄公使2》還須解決另一個難題，就是如何抹去劉亞仁物理上的存在，以及他與「鄭晉守」重疊的形象。《地獄公使2》最終選擇以音樂劇中的「雙重卡司」方式來解決這個矛盾。「雙重卡司」指的是由2名或以上的演員輪流扮演同一個角色，導演延尚昊也保證「金聖喆與原版鄭晉守的相似度非常高」，所以不必擔心金聖喆無法抹去劉亞仁的影子。金聖喆其實曾被問過「接替劉亞仁出演《地獄公使2》會不會有壓力？」他則表示：「完全不會！」信心十足。導演也強調《地獄公使2》是「避開了重複」的敘事作品，「第二季是從第一季延續而來的作品。我們從所處的社會中獲得了許多創作靈感，而第二季則是從第一季的世界觀中攝取靈感進行的創作，我認為我們不會在同一方向上徘徊，而是會創造出全新的故事。到了第二季的尾聲，將會有不同於以往的新事物發生。」要觀眾敬請期待，追劇到最後一刻。劉亞仁個人介紹、吸毒始末詳情可「」查閱。原 作：《地獄》類 型：奇幻、驚悚導 演：延尚昊編 劇：延尚昊、崔圭石語 言：韓文集 數：6主 演：金賢珠（飾演：閔惠珍）、金聖喆（飾演：鄭晉守）金信祿（飾演：朴靜子）、文素利（飾演：李秀景）梁益準（飾演：陳京勳）、李 蕊（飾演：陳熙庭）文瑾瑩（飾演：陽光班老師）開播日：2024年10月25日（星期五）15：00收 看：Netflix