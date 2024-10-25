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▲信義房屋邀請大朋友帶小朋友一起「佔領街道」玩自造遊戲，享受「不給糖，就搗蛋」的樂趣。（圖／信義房屋提供）

一年一度的萬聖節來囉！今年高雄「2024萬聖節活動」10月25日至11月3日在凹子底森林公園盛大舉行，信義房屋攜手「還我特色公園行動聯盟（下稱特公盟）」參與本次盛事，邀請大朋友帶小朋友一起「佔領街道」玩自造遊戲，享受「不給糖，就搗蛋」的樂趣！今年高雄萬聖節以「大南瓜、你搞怪、一起嗨」為主題，打造「萬聖節南瓜樂園」，展出巨大南瓜搶眼吸睛，更有鐳射燈光音樂表演，邀民眾一起享受萬聖節的視聽饗宴。活動中，除了遊街派對，還有各式馬戲、唱跳、互動演出，高雄市政府也積極參與其中，攜手全新兒少專屬頻道「小公視」，安排可愛的人偶角色及各種怪獸扮裝，陪伴孩子們度過一個「可愛有理，搗蛋無罪」的歡樂時光。本次更邀請特公盟協力規劃親子活動，讓萬聖節體驗更上一層樓！特公盟與信義房屋今年在北高共將舉辦十場「囡仔逗陣上街玩」系列活動，其中兩場就在10月26及27日於本次南瓜樂園登場！活動當天信義房屋在近龍德路的市集入口旁設立給糖站，小朋友只要說出通關密語「不給糖，就搗蛋」即可獲得精心準備的糖果，燈海區跨越南屏路旁的遊戲區，則是作為「上街玩」場地，邀請小朋友們一同動手「自造遊戲」！信義房屋表示，南屏路旁的遊戲區作為「囡仔逗陣上街玩」區塊，將回歸童心設置多項融入創意的遊戲，本次呼應高雄萬聖節遊行派對，遊戲區將長出大南瓜，遙遠的鬼怪小精靈們也蠢蠢欲動的想從地板鑽出來加入派對，家長也能一起拿出玩心與孩子即興創作遊戲道具，一起製造萬聖節的專屬親子遊戲。特公盟關注每個孩子的「遊戲權」，提倡多元的遊戲空間，因為每個孩子都是遊戲自造的專家，趁著萬聖節，邀請家長們一同瞭解孩子們的「遊戲平權」，透過為親子締造美好的遊戲時光，讓孩子們重返街道，將城市空間與孩子共享，陪伴他們在歡笑中成長。信義房屋長期耕耘社區，秉持「以人為本」的企業理念，與特公盟關注孩童遊戲權的想法彼此交集，因此大力響應並投入資源支持本系列活動，期盼達成與整體社會及環境共融的願景。秉持「以人為本、先義後利、正向思考」的精神，信義房屋將持續促進經濟、社會與永續的和諧共好，本次2024高雄萬聖節活動，歡迎民眾參與這場融合創意、歡樂與教育的街頭嘉年華，一起「不給糖，就搗蛋」！