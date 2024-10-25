央行第七波信用管制後，現今房市幾乎是首購族市場。信義房屋與地產秘密客Ting & Sam進行系列直播，討論聯徵對房貸成數的影響，專家分享，可透過房仲業者APP試算房貸，或請銀行初步估價後，再填寫貸款申請書聯徵；也可提醒不貸款銀行勿將核准記錄上聯徵，並提醒消費者非常時期，擦亮雙眼小心房產詐騙。
過多的聯徵記錄會影響房貸時有耳聞，信義代書林祐民指出，正式向銀行填寫貸款申請書聯徵前，建議買家初步試算評估房貸狀況，像是信義房屋就有推出房貸試算APP，協助買家掌握自身貸款能力，並可先請銀行進行初步估價，確認初估貸款條件符合買家理想需求後，再向滿意的銀行填寫申請書，這是因為申請書一經填寫，銀行進入審核貸款程序就會調閱聯徵記錄，如此一來較能避免短期聯徵超過3次，在申請房貸的過程中因為聯徵次數過多而影響貸款條件的情形發生。
林祐民進一步分享，即便已填寫申請資料，若最終決定不選擇該銀行，也要提醒銀行承辦人房貸的核准紀錄請勿上聯徵，這是因為未來選定的銀行在撥款前，會再次進行聯徵查詢，若前面申請房貸的核准紀錄上了聯徵，可能導致影響最終選定銀行的撥款程序，進而影響後續流程的進度。
自今年7月起，銀行房貸審核時間明顯拉長，林祐民表示，審核時間從原本2-3週延長至5-6週以上，使得整體買賣流程從1.5個月延長至2-2.5個月，目前銀行審核房貸的時間較為變動，提醒購屋者簽約前盡量先確定好預計向哪一家銀行申請房屋貸款，確定目前的核准跟撥款所需要的作業時間，在簽約時要特別注意約定期限，以免因貸款審核延遲而影響交易。
除貸款，房產交易安全也很重要。近期熱播日劇《地面師》重現日本知名房地產詐騙案，信義房屋協理郭禮偉表示，類似案例在台灣也曾發生。曾有詐騙集團以承租人身份入住房子，調查屋主狀況後假冒屋主賣房。對此，信義房屋每一筆委託及買賣都會嚴格把關，包括產權調查、製作不動產說明書，並深入了解社區狀況，確認真實屋主身份，從房仲端協同把關，避免詐騙問題。
買房子也很常見漏水糾紛，郭禮偉指出，慎選房仲業者能確保漏水糾紛被妥善處理。一些業者需由買方自行向原屋主協商或提起訴訟後才能介入處理；而信義房屋提供完善的漏水保障機制：購屋者在交屋後半年內發現任何漏水問題，都可提出申請，由信義房屋安排專業廠商評估，確認漏水情況後進行修繕，保固金額最高可達30萬元，且不限次數。
信義房屋提醒，首購族在進行人生重大決策時，選擇專業且信譽良好的房仲業者非常重要。本次直播內容讓許多觀眾互動踴躍，即將來臨的2024年10月27日晚上8:00，信義房屋YouTube頻道將進行第四場直播講座，主題為「限貸令下的賣屋實戰對策！」邀請信義房屋執協林武雄及專案經理曾敬德分享見解，並有專家上線即時解答民眾留言提問，歡迎一起共襄盛舉！
第一場直播「央行果斷出手 誰不受影響？」
第二場直播「首購/換屋族籌錢又愁錢？房貸問題看這裡！」
第三場直播「限貸免驚慌！買方這樣做不怕無法履約」
第四場直播「限貸令下的賣屋實戰對策！」
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林祐民進一步分享，即便已填寫申請資料，若最終決定不選擇該銀行，也要提醒銀行承辦人房貸的核准紀錄請勿上聯徵，這是因為未來選定的銀行在撥款前，會再次進行聯徵查詢，若前面申請房貸的核准紀錄上了聯徵，可能導致影響最終選定銀行的撥款程序，進而影響後續流程的進度。
自今年7月起，銀行房貸審核時間明顯拉長，林祐民表示，審核時間從原本2-3週延長至5-6週以上，使得整體買賣流程從1.5個月延長至2-2.5個月，目前銀行審核房貸的時間較為變動，提醒購屋者簽約前盡量先確定好預計向哪一家銀行申請房屋貸款，確定目前的核准跟撥款所需要的作業時間，在簽約時要特別注意約定期限，以免因貸款審核延遲而影響交易。
除貸款，房產交易安全也很重要。近期熱播日劇《地面師》重現日本知名房地產詐騙案，信義房屋協理郭禮偉表示，類似案例在台灣也曾發生。曾有詐騙集團以承租人身份入住房子，調查屋主狀況後假冒屋主賣房。對此，信義房屋每一筆委託及買賣都會嚴格把關，包括產權調查、製作不動產說明書，並深入了解社區狀況，確認真實屋主身份，從房仲端協同把關，避免詐騙問題。
買房子也很常見漏水糾紛，郭禮偉指出，慎選房仲業者能確保漏水糾紛被妥善處理。一些業者需由買方自行向原屋主協商或提起訴訟後才能介入處理；而信義房屋提供完善的漏水保障機制：購屋者在交屋後半年內發現任何漏水問題，都可提出申請，由信義房屋安排專業廠商評估，確認漏水情況後進行修繕，保固金額最高可達30萬元，且不限次數。
信義房屋提醒，首購族在進行人生重大決策時，選擇專業且信譽良好的房仲業者非常重要。本次直播內容讓許多觀眾互動踴躍，即將來臨的2024年10月27日晚上8:00，信義房屋YouTube頻道將進行第四場直播講座，主題為「限貸令下的賣屋實戰對策！」邀請信義房屋執協林武雄及專案經理曾敬德分享見解，並有專家上線即時解答民眾留言提問，歡迎一起共襄盛舉！
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第二場直播「首購/換屋族籌錢又愁錢？房貸問題看這裡！」
第三場直播「限貸免驚慌！買方這樣做不怕無法履約」
第四場直播「限貸令下的賣屋實戰對策！」
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