越南經濟強勁復甦，越南第三季經濟成長率為7.4%，預計2024年全年經濟成長率為7%，法人認為今年前九個月，外國投資流入量同比增長8.9%，達到173億美元，建議逢低布局越南基金，現在正是買入最佳期。
日盛越南機會基金研究團隊表示，在全球科技業需求暢旺及越南製造業景氣擴張下，越股上市企業今年稅後純益年增率可望上看18%，展望2025年企業獲利年增目標有望再超過20%。
中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，受到強勢美元影響，亞洲貨幣普遍走貶，越南盾10月至今貶值幅度約3.5%至25,400附近，從過往經驗而言，較為弱勢的越南盾容易拉低國內投資者信心，更進一步影響股市表現。
越南央行今年下半年亦採取調降公開市場操作利率等靈活寬鬆貨幣政策，調控市場流動性，除有利匯價穩定外，對於股市亦有一定刺激效果。展望後市，越南政權當前平穩，減稅及薪資調漲等刺激政策仍維持推行，越股後續行情仍有一定推升動能，建議仍可偏多看待越股。
富邦投信表示，今年以來越南進出口、製造業活動等關鍵數據明顯優於亞洲鄰國表現，目前評價面亦仍屬合理，因此當市場出現利空因素時表現相對抗跌。
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中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，受到強勢美元影響，亞洲貨幣普遍走貶，越南盾10月至今貶值幅度約3.5%至25,400附近，從過往經驗而言，較為弱勢的越南盾容易拉低國內投資者信心，更進一步影響股市表現。
越南央行今年下半年亦採取調降公開市場操作利率等靈活寬鬆貨幣政策，調控市場流動性，除有利匯價穩定外，對於股市亦有一定刺激效果。展望後市，越南政權當前平穩，減稅及薪資調漲等刺激政策仍維持推行，越股後續行情仍有一定推升動能，建議仍可偏多看待越股。
富邦投信表示，今年以來越南進出口、製造業活動等關鍵數據明顯優於亞洲鄰國表現，目前評價面亦仍屬合理，因此當市場出現利空因素時表現相對抗跌。