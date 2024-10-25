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▲農地移轉享有免稅優惠，對富豪來說，可省去財產傳承「逐年贈與」的麻煩。（示意圖／翻攝自pexels ）

▲鄭文在提醒，購買農地進行財產規劃配置，一定要真的保持農地使用，否則無法節稅。（示意圖／pexels）

不少富豪都喜歡當農夫，也經常分享自家栽種的農產品給好朋友，事實上，購入農地後，除了體驗農家樂，未來進行財產移轉時，或買賣時，還能享有稅率優惠，如「贈與稅」、「土增稅」，以1億市值贈與下一代來說，一次性贈與等於省下千餘萬的贈與稅，近年已成為不少富豪資產配置的選項之一。據財政部資料，贈與稅計算方式，每人1年免稅額為244萬，2,500 萬以下10%，2,500~5,000萬15%、累計差額125萬，5,000萬元以上20%、累計差額375萬；土增稅部分，「自用住宅」適用優惠稅率為10%，而另一種是「一般用地」適用的稅率則是20%~40%不等。正業地政士事務所所長鄭文在表示，不少父母為了避開高額遺產稅，合法節稅方式通常是利用每年244萬免稅額將財產「逐年贈與」給小孩，除了現金之外，如果是土地持有，雖然也可以透過逐年贈與方式處理，但會有「土增稅」發生，且土增稅的稅基來自於公告現值，幾乎每年調漲，越晚贈與，稅基就會越高。而農地擁有許多優惠稅率，無論是贈與，或將來小孩買賣移轉，都能省下不少稅金，不少富豪為了合法節稅移轉財產給小孩，這也是近年不少富豪有時會送「自種農產品」給好友，富豪圈興起「農夫樂」的主要原因之一。1個爸爸，多年前購入1筆市值千萬的農地，6年前贈與給兒子，由於農地免計入贈與稅額，且可申請免土增稅，0成本的情況下就完成移轉；兒子取得農地後，種了「1棵果樹」，取得農業使用證明，再以1千萬轉售，同樣免土增稅成功移轉。鄭文在指出，如果千萬現金直接進行一次性移轉，爸爸就會被課徵75.6萬贈與稅，如果是購買一般土地進行贈與，贈與兒子時就會被課徵一次土增稅，兒子轉售時，還會被課徵第二次土增稅，只能說，種顆果樹來節稅好不痛快。不過，他也提醒，農地節稅術固然可行，但要確實保有農地使用狀態，以個案來說，種植果樹就是關鍵，如果購入農地後，並未有進行農業行為，便無法向農業部取得農業使用證明，便無法採優惠稅率申報。