我是廣告 請繼續往下閱讀

▲央行緊縮銀根、去槓桿，民眾上漲預期扭轉，8~9月不動產買氣呈現腰斬狀態。（圖／台經院提供）

▲劉佩真指出，台商資金不動產限購令8月已解放，但不動產添購動能明顯薄弱。（圖／NOWnews資料照）

台經院今(25)日舉辦10月「景氣動向調查報告」記者會，營建業營業氣候測驗點連續3個月下滑。台經院產經資料庫總監劉佩真會後接受《NOWnews》訪問指出，「目前房價處於高水位、房貸水位拉警報、央行第7波信用管制下，未來半年不動產業景氣看法普遍轉向悲觀。」房市目前有三大利空，一、房價處於高原期；二、銀行房貸水位拉警報，「房貸排隊、高利率、低成數」問題浮現；三、央行祭出第7波信用管制，緊縮銀根，去槓桿意圖明確。二大利多，新青安貸政策、台積電設廠話題。二手屋部分，國內五大房仲，信義、住商、永慶、台灣房屋、中信，8~9月交易量連續2個月皆月減14.8~28.6%不等，合計跌破約5成；預售屋部分，據預售屋實價登錄，8月預售屋揭露筆數8,720件，相較今年6月高峰1萬6,431件減少47%，呈現腰斬態勢。劉佩真指出，目前房市面臨諸多利空挑戰，央行央行緊縮銀根、去槓桿下，扭轉民眾對於房價持續上漲的預期，導致短期內買氣出現較大幅度的衰退，現階段房市觀望氣氛濃厚，交易情況不甚理想。劉佩真指出，即使目前不少建商仍狂推低首付、低總小宅，尤其在「產業園區、台積電設廠、交通建設」等話題上持續作文章，但面對「房價處於高原期、銀行房貸水位居高不下、央行去槓桿意味濃厚」三大利空衝擊下，相當考驗市場接受度。即使國內目前台商資金回流不動產限購令(約約3千億資金)8月已解放，但不動產購置動能上明顯薄弱，此外，由於兩岸政經情勢依舊緊俏，也會影響高資產人士資產配置決策，綜合上述評估，未來下半年房市相對悲觀。