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▲社子島近5年房價不斷攀升，今年已來到44.93萬/坪，但仍低市北科重劃區不少。（圖／全向科技房產中心提供）

▲社子島仍有反對團體持續抗爭，購屋族若有意提早布局，應留意相關資訊。（圖／環境權保障基金會提供）

台北市生態社子島開發案見曙光！台北市長蔣萬安近期在議會上提及社子島開發案，預計2027年拆遷、2028年動工、工期14年。房價要起飛了？專家指出，社子島2025年平均房價44.93萬/坪，相較5年前漲幅103%，換句話說，房價早已提前預漲，而目前遇上房市買氣反轉，區域多空交戰，短期內難再見攀升。社子島為大台北區域早期的洪泛區，1970年明定禁建令，54年過去，屋齡普遍老舊，違建多、街道老舊不勘，歷任市長李登輝、吳伯雄、黃大洲、陳水扁、馬英九、郝龍斌都曾提出各種都市計畫，不過，不是遇到居民反對就是防洪計畫未過，直至柯文哲上任，制定「生態社子島」開發案，堅持至如今蔣萬安接續執行，才見到改變曙光。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，社子島受到「限建令」影響約50年，因「生態社子島」開發案出現重建曙光，消息傳出後，建商、投資客們蠢蠢欲動，房價也開始攀漲，房屋均單價2020年22.19萬/坪，2024年則已經來到44.93萬/坪，漲幅103%；地價也明顯變貴，自20~25萬/坪來到25~35萬/坪他指出，社子島漲幅看似不少，但相較於同屬士林區的「北市科重劃區」遜色不少，北市科目前新建案已出現開價喊破百萬單價的建案，況且台北市近1年整體平均單價已達到84萬，社子島明顯仍屬於房市凹陷區。陳傑鳴說，依照目前社子島防市凹陷的情況，提早進場確實前景看好，不過，短期內仍須留意「央行限貸令」，非首購、換屋族，必須注意自備款是否足夠，此外，由於社子島不少房屋產權雜亂，購屋時，也應仔細查看相關權狀，確認購買標的土地、房屋產權完整。長期來看，市府預期2027年開拆，代表購屋族仍有1年半左右可以布局，但這期間也有可能因「居民繼續抗議、反對」，導致計畫延宕，所以購屋族應以長期置產、自住為主軸，並衡量自身資產是否有辦法抵抗「生態社子島」計畫延宕發生的可能性。