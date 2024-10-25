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▲20~25歲大學學歷買房者歷年統計。（圖／住商機構提供）

趁早買房，就能贏在起跑點？住商機構觀察聯徵中心數據，今年上半年度共有11萬9954筆新增房貸樣本數，其中20~25歲的大學生有1821筆，人數創近5年新高，他們平均買房總價為1137.2萬、平均核貸成數7成5、平均利率2.07%。推算若使用5年寬限期，前期每月房貸只要繳約1.5萬元、寬限期後約4.4萬元。若不使用寬限期，每月最低房貸也要扛約3.2萬元。根據聯徵中心統計，今年上半年新增房貸中，20~25歲且大學學歷者，達到1821筆，為2020年來同期最高，且占全體買房者達1.5%，平五年來同期占比次高紀錄，且與去年同期相比，該年齡層且相同學歷買房者占比，提升0.2個百分點。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，去年8月底政府推出新青安貸款優惠，讓首購買盤蜂湧而出，其中不少大學生除自身理財規劃得當，或是不少「富爸媽」在進行資產規劃同時，願出資為下一代圓成家夢，讓部分大學生一出社會就成為有殼一族。觀察數據，20~25歲大學生買房者不僅增加，且平均買房總價約1137.2萬元、平均核貸成數達7成5，兩者數據都是五年來最高，但同時平均貸款利率還低於去年。賴志昶表示，新青安所以推出的優惠貸款，利率相對一般房貸低上許多，因此雖在銀行滿水位之下，大學生購房之平均房貸利率仍相較去年低；加上在限貸令下，一般購屋者貸款成數降低，符合新青安或首購資格者有如擁有「無敵星星」，因此信用管制措施並未衝擊到此類族群；加上近年來全台各地房市議題不少，房價上升有目共睹，也帶動大學生買房價位持續高升。今年央行陸續推出多項信用管制措施，重創全台房市，今年下半年至明年上半年買氣極凍之下，僅剩首購族獨撐市場買盤。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，父母若協助子女購屋，必須要做好資金流向，同時也得精算還款能力，避免違約，此外，疫情後的市場多頭看似已逐漸走入盡頭，手頭資金較不充裕的小資族群，應保守以對以降低風險。