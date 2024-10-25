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▲李四川建議「鼎越放棄20%容積獎勵」，蔣萬安在公安考量下，表示贊同。（圖／記者陳明安攝）

▲對於李四川放棄容獎建議，陳文可回應，「不方便表示意見」。（資料照／記者陳韋帆攝）

京華城容積爭議似乎有了暫時解套方式？台北市副市長李四川24日呼籲京華城暫時放棄有爭議的20%容積獎勵，今日再度提及，未來如果法院認定合法，可以「行政救濟」方式追回，市長蔣萬安亦贊同其說法。對此，京華廣場(原京華城)起造公司鼎越表示，「不方便表示意見！」關於「京華城」容積率840%爭議，源自於京華城採用「都更容積獎勵」，導致「京華城」容積率自560%暴增至840%，台北市藍、綠營議員都有人認為，這樣的做法遠超法定標準，並認為時任市長柯文哲應負起最大政治責任。台北市副市長李四川24日呼籲鼎越可先拿掉有爭議的20%容積獎勵拿掉，今日進一步指出，若後續法院認定合法，鼎越可提起行政救濟，取回容積獎勵，這樣的說法被國民黨議員游淑慧認為不妥，但他強調，「公務員須依法行政，提出行政救濟是人民權利，不能抹煞！」市長蔣萬安，也支持李四川說法，他認為，鼎越如將有爭議的20%容獎主動拿掉，一可以平息各界的爭議跟紛擾，二可確保京華城周邊民房、還有鄰近台鐵、高鐵的安全。如果按照李四川說法，鼎越如果放棄20%容獎必須提出建照變更設計申請，主責機關建管處指出，「今日鼎越總經理陳文可已到市府說明，對於是否辦理建照變更設計他表示『目前不方便表示意見，但會依照相關規定辦理。』」京華城現況，在法院未裁定是否撤銷土地扣押前，建管處仍維持停止受理該工程的施工勘驗作業，建管處表示，「一旦停止施工勘驗，可能引發的公共安全問題，建管處將會持續要求鼎越強化工地安全維護措施。」記者實際詢問鼎越目前決定，正如建管處所說，鼎越回應，「不方便表示意見！」鼎越表示，「鼎越已派員親赴北市府說明；由於鼎越是上市公司的子公司，必須遵守法律規定依法辦理，本案目前進入司法程序，因此還是不便表意見，謝謝媒體先進們的關心。」