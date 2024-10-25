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▲央行一開始的第七波信用管制，被批錯殺「繼承祖厝、換屋」兩族群，但之後也已迅速修正放生。（圖／俐富股份有限公司提供）

▲王俐喬表示，房貸之亂的起源「銀行水位」仍處於高點，仍應當心「貸款成數」不足問題。（圖／俐富股份有限公司提供）

央行第7波信用管制，同時祭出「放生三族群」配套措施，到底此次房市限貸令，對於那些人影響最大？理財達人王俐喬接受《NOWnews》訪問指出，「基本上新青安、繼承祖宅、換屋三大族群影響最小，另外有六種人全部受到衝擊。」新青安引爆全民瘋買房，導致銀行房貸水位快速攀升，踩到28%警戒線(依銀行法72-2規定銀行放款不動產放貸比不得超過30%)，銀行放貸比一旦過度集中於不動產，恐有導致次貸風暴發生之風險；央行為降低風險，9月20日第7波信用管制上路，全面緊縮房貸成數，僅「新青安、繼承祖宅、換屋」被除外。一、自然人名下有房者，首次房貸無寬限期。二、自然人第2戶購屋貸款最高成數由6成降為5成，並從特定地區擴展到全國。三、自然人第3戶以上購屋貸款最高成數由4成降為3成。四、自然人購置高價住宅貸款由4成降為3成。五、公司法人購置住宅貸款由4成降為3成。六、餘屋貸款最高成數由4成降為3成。王俐喬指出，依照相關規定，基本上只有「新青安族」逃過一劫，但由於第一條「然人名下有房者，首次房貸無寬限期」，這一條款在一開始推出時，未有配套措施，導致「繼承祖厝、換屋族」也受到衝擊，被外界批措施無辜，央行也在10月9日召開記者會，放生了兩大族群。王俐喬表示，事實上，此波房貸之亂源自於『銀行水位拉警報』，進而引發房貸排隊潮、升利率、降成數等問題，即使「新青安、繼承祖厝、換屋族」三大族群在央行信用管制下被放生，但房貸之亂的原因仍未緩解，所以仍要留意自備款與放貸條件。她進一步說明，實務經驗上，即使是被央行放生的三大族群，央行給予的申貸條件優於其他人，但房貸塞車排隊狀況仍不時發生，且「低成數、高利率」趨勢仍未緩解，所以短時間內購屋申貸，仍要多準備自備款，才能避免貸款成數不足，造成違約。至於如何獲得較好的利率、成數條件，王俐喬說，「除了申貸者應留意自身申貸條件外，更重要的是選對銀行，如存款往來戶、薪資戶、信用卡使用戶等，建議申貸前應先諮詢理財機構多方評估，切忌病急亂投醫，自行一次在短期內申貸多家銀行，恐有導致信用評分下降的可能。」