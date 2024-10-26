世界大賽即將開戰！MLB美國職棒世界大賽即將迎來紐約洋基與洛杉磯道奇的「豪門對決」，首戰G1在台灣時間今（26）日早上8：08分正式開戰，洋基將派出王牌投手Gerrit Cole擔綱先發，至於道奇則將推派季中才透過交易得手的Jack Flaherty迎戰。而日籍球星大谷翔平今年轉戰道奇，首年就率隊闖進到世界大賽，個人能夠繳出怎樣的表現也是外界關注焦點，稍早受訪時大谷則直言：「我認為這是我棒球生涯當中，一個相當重要的時刻。」
大谷賽前受訪 坦言能從Judge、Soto身上學到很多
道奇日籍球星大谷翔平，稍早在賽前被問到自己是怎麼看待將在世界大賽上，與洋基隊的Aaron Judge、Juan Soto等人同場競技時，他表示：「透過觀察他們就可以看出，他們都是相當偉大的球員。我認為有很多偉大的球員為洋基隊效力，而不僅僅是他們2名選手，我認為作為一名球員，我可以從他們身上學習到很多東西。」
轉戰道奇首年就闖WS 大谷稱這是自身重要時刻
而闖進隨著道奇隊闖進到世界大賽，大谷翔平如今的心情如何，他對此則直言：「當然，這是我的目標。從第一年來到大聯盟開始，我就沒有考慮太多，目標就是希望能夠幫助球隊來到世界大賽舞台，並試圖在這裡獲勝。」
「這不僅是對我來說，而是每個參加比賽的人都在努力實現這一目標。我認為目前是我自己的棒球生涯當中，一個相當重要的時刻，我認為世界大賽每年都變得更加精彩，但過去我都只是一個旁觀者，所以今年我真的很期待，希望我能展現出能夠在球場上打球的快樂。」大谷如此說到。
大谷翔平目前季後賽上，個人在42個打數當中敲出12支安打，包含3發全壘打和10分打點，打擊三圍為.286／.434／.500，並獲得11次保送，被三振了17次。雖然他還沒有達到個人在例行賽的水準，不過這位日籍球星在關鍵時刻，尤其是壘上有人時的出色打擊能力，能否再度將其發揮，會是左右系列賽勝負的一大關鍵。
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道奇日籍球星大谷翔平，稍早在賽前被問到自己是怎麼看待將在世界大賽上，與洋基隊的Aaron Judge、Juan Soto等人同場競技時，他表示：「透過觀察他們就可以看出，他們都是相當偉大的球員。我認為有很多偉大的球員為洋基隊效力，而不僅僅是他們2名選手，我認為作為一名球員，我可以從他們身上學習到很多東西。」
轉戰道奇首年就闖WS 大谷稱這是自身重要時刻
而闖進隨著道奇隊闖進到世界大賽，大谷翔平如今的心情如何，他對此則直言：「當然，這是我的目標。從第一年來到大聯盟開始，我就沒有考慮太多，目標就是希望能夠幫助球隊來到世界大賽舞台，並試圖在這裡獲勝。」
「這不僅是對我來說，而是每個參加比賽的人都在努力實現這一目標。我認為目前是我自己的棒球生涯當中，一個相當重要的時刻，我認為世界大賽每年都變得更加精彩，但過去我都只是一個旁觀者，所以今年我真的很期待，希望我能展現出能夠在球場上打球的快樂。」大谷如此說到。
大谷翔平目前季後賽上，個人在42個打數當中敲出12支安打，包含3發全壘打和10分打點，打擊三圍為.286／.434／.500，並獲得11次保送，被三振了17次。雖然他還沒有達到個人在例行賽的水準，不過這位日籍球星在關鍵時刻，尤其是壘上有人時的出色打擊能力，能否再度將其發揮，會是左右系列賽勝負的一大關鍵。