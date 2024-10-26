根據美媒報導，NBA美國職籃洛杉磯湖人今（26）日稍早傳出將把「皇子」Bronny James下放至發展聯盟G League的消息，時間點可能在台灣時間10月29日到11月7日球隊5場客場之旅結束後，Bronny屆時將在那時候赴發展聯盟磨練。而稍早《ESPN》資深記者Jeremy Woo則表示：「Bronny James目前最適合待在南灣湖人隊多磨練練，當然這對他而言肯定不是一件壞事。」
Bronny將被下放G聯盟 可能時間點曝光
美媒《ESPN》名記者Shams Charania稍早撰文指出，消息人士透露，洛杉磯湖人預計將於10月29日至11月7日的連續5場客場之旅結束之後，將Bronny James下放至G聯盟，然後他將開始在湖人隊和球隊發展聯盟的附屬球隊南灣湖人之間持續往返。而G League的選秀將於週六舉行，球隊訓練營則將持續到11月7日。
資深記者指出 Bronny去發展聯盟並非壞事
而資深記者Jeremy Woo稍早則表示，「Bronny James與他的父親一起短暫地經歷了一個歷史性的時刻，在賽季開幕戰上，他與父親LeBron James同場征戰了3分鐘，但如果後續這將成為常態，那會出乎全世界的意料。」
「人們應該繼續降低對於Bronny James的期望，他出賽了湖人全部的6場季前熱身賽，但個人出賽的效率實在不高。他目前最適合待在南灣湖人隊多多磨練練，當然這肯定不是一件壞事。」
上場湖人開幕戰面對灰狼隊的比賽，Bronny James在第二節末段替補登場，全場出賽3分鐘，共出手2投0中，三分球則是1中0，得分尚未開張，只搶到1個前場的籃板球，正負值則為-5。至於父親LeBron James則是先發上陣34分鐘，攻下16分，並附帶5籃板4助攻2阻攻，正負值為-6。
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美媒《ESPN》名記者Shams Charania稍早撰文指出，消息人士透露，洛杉磯湖人預計將於10月29日至11月7日的連續5場客場之旅結束之後，將Bronny James下放至G聯盟，然後他將開始在湖人隊和球隊發展聯盟的附屬球隊南灣湖人之間持續往返。而G League的選秀將於週六舉行，球隊訓練營則將持續到11月7日。
資深記者指出 Bronny去發展聯盟並非壞事
而資深記者Jeremy Woo稍早則表示，「Bronny James與他的父親一起短暫地經歷了一個歷史性的時刻，在賽季開幕戰上，他與父親LeBron James同場征戰了3分鐘，但如果後續這將成為常態，那會出乎全世界的意料。」
「人們應該繼續降低對於Bronny James的期望，他出賽了湖人全部的6場季前熱身賽，但個人出賽的效率實在不高。他目前最適合待在南灣湖人隊多多磨練練，當然這肯定不是一件壞事。」
上場湖人開幕戰面對灰狼隊的比賽，Bronny James在第二節末段替補登場，全場出賽3分鐘，共出手2投0中，三分球則是1中0，得分尚未開張，只搶到1個前場的籃板球，正負值則為-5。至於父親LeBron James則是先發上陣34分鐘，攻下16分，並附帶5籃板4助攻2阻攻，正負值為-6。