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今年1月間，雲林縣斗南鎮一名34歲徐姓男子，與26歲的高姓男子，有3800萬元的高麗菜投資糾紛，徐男遭高男強擄囚禁凌虐54天，最後傷重不治，之後高男找來2人幫頂罪露餡，被檢警依法逮捕並起訴。據了解，徐男因與高男有3800萬元的高麗菜投資糾紛，今年1月間，遭高男與共犯林男、龔男，強押至南投縣竹山區某茶廠，以及高雄市三民區某洗車場，最後囚禁於屏東縣內埔鄉鴿舍內。徐男被3人凌虐長達54天，不但被棍棒毆打、栓在狗籠內，還挨餓遭電擊棒虐待，瓦斯噴燒腳背等，高男等人還將過程拍攝下來，之後徐男遭凌虐死亡。徐男死亡之後，高男等人用漂白水、清潔劑滅證，又命30歲劉姓男子、黃姓男子前往警局頂罪，高男自己則搭機潛逃柬埔寨。檢警追查後，先是拘提共犯龔男到案，以及另案在監之共犯林男，再通過外交部註銷高男護照，將其遣返回台。雲林地檢署依法起訴高男、林男、龔男，劉、黃涉頂替罪另案偵辦。