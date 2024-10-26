中華職棒35年總冠軍賽，中信兄弟昨（25）日以4：1擊敗統一獅隊，系列賽成功以4勝1敗的戰績封王，勇奪隊史（含前身兄弟象）的第10冠。而稍早則有眼尖網友發現，兄弟陣中明星外野手「詹欸」詹子賢在個人社群上，把原先的中信兄弟標籤給移除，不免引發外界遐想，因為詹子賢今年球季結束後將成為自由球員，休賽季詹欸是否會離開兄弟轉戰他隊發展，也成為值得關注的焦點之一。
詹子賢台灣大賽未獲重用 個人僅有3打數
詹子賢今年例行賽出賽94場，敲出64支安打，是生涯安打數第3少的賽季，包含1發全壘打，打擊率為0.255，跟去年個人累積破百場出賽，敲出106安(8轟)、打擊率0.304相比，有著一段落差。他日前受訪時也坦言，上半季自己確實滿低潮，到了下半季就算找回手感，但獲得的機會已不多。
來到台灣大賽舞台，中信兄弟雖然最終仍有將詹子賢放進32人名單，但他在這5場比賽上累積僅獲得3個打數，只有在G3代打敲出一支二壘安打，打擊率為0.333。而放眼兄弟外野，目前至少就有4-5名具備一軍實力的外野手，因此詹子賢若獲得他隊一份不錯的合約，選擇離開兄弟，也絕對不會令人感到意外，同時也能替中職的自由球員市場注入活水。
兄弟人才外野濟濟 農場還有大物許庭綸
攤開中信兄弟目前外野陣容來看，除了老將張志豪之外，中生代還有重砲陳子豪，至於新生代則有今年冠軍戰打出身價的曾頌恩、還有23歲的岳政華、22歲的宋晟睿，農場甚至還有今年選秀會選進的首輪大物許庭綸，可說是人才濟濟。因此詹子賢若真的離開兄弟，新賽季以自由球員身分加盟他隊，對於個人生涯發展以及整體中職環境來說，絕非是壞事。
我是廣告 請繼續往下閱讀
詹子賢今年例行賽出賽94場，敲出64支安打，是生涯安打數第3少的賽季，包含1發全壘打，打擊率為0.255，跟去年個人累積破百場出賽，敲出106安(8轟)、打擊率0.304相比，有著一段落差。他日前受訪時也坦言，上半季自己確實滿低潮，到了下半季就算找回手感，但獲得的機會已不多。
來到台灣大賽舞台，中信兄弟雖然最終仍有將詹子賢放進32人名單，但他在這5場比賽上累積僅獲得3個打數，只有在G3代打敲出一支二壘安打，打擊率為0.333。而放眼兄弟外野，目前至少就有4-5名具備一軍實力的外野手，因此詹子賢若獲得他隊一份不錯的合約，選擇離開兄弟，也絕對不會令人感到意外，同時也能替中職的自由球員市場注入活水。
兄弟人才外野濟濟 農場還有大物許庭綸
攤開中信兄弟目前外野陣容來看，除了老將張志豪之外，中生代還有重砲陳子豪，至於新生代則有今年冠軍戰打出身價的曾頌恩、還有23歲的岳政華、22歲的宋晟睿，農場甚至還有今年選秀會選進的首輪大物許庭綸，可說是人才濟濟。因此詹子賢若真的離開兄弟，新賽季以自由球員身分加盟他隊，對於個人生涯發展以及整體中職環境來說，絕非是壞事。