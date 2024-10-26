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▲Stephen Curry總是能讓隊友變得更強。（圖／美聯社／達志影像）

▲金州勇士球星Stephen Curry展現領袖特質。（圖／NOWnews資料照）

NBA勇士挖到寶？今夏雖然失去射手Klay Thompson，但補進Buddy Hield讓球隊戰力不降反升，Buddy Hield在上場的前8分鐘內就展現火燙手感，斬獲8分、1籃板和2助攻，且三次出手全中。Steve Kerr在第一節就使用了全隊12名輪換球員，這也是本季Kerr一貫的策略，「人人有功練」，重現灣區大軍的跑轟實力。Hield在NBA歷史三分球排行榜上繼續攀升，並超越J.R. Smith（1930球），接下來要追趕的是JJ Redick（1950球）。根據勇士官方社群顯示：「Buddy現在在歷史三分榜上排名第21位。」這是Hield加盟金州勇士的第一個賽季。Hield邁入生涯第九個NBA球季，過去曾效力於紐奧良鵜鶘、沙加緬度國王、印第安納溜馬和費城76人。上季Hield效力於印第安納溜馬和費城76人，場均貢獻12.1分、3.2個籃板和2.8次助攻，投籃命中率43.6%，三分命中率38.6%，共出賽84場，