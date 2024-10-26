NBA勇士挖到寶？今夏雖然失去射手Klay Thompson，但補進Buddy Hield讓球隊戰力不降反升，今(26)日碰上爵士，Buddy Hield替補上陣，全場三分球9投7中，狂轟27分，幫助勇士127：86大勝爵士，難到這又是Steph Curry的魔法？
Buddy Hield在上場的前8分鐘內就展現火燙手感，斬獲8分、1籃板和2助攻，且三次出手全中。
根據《The Athletic》數據統計：Buddy Hield在身披勇士球衣的前21分鐘內已經砍下30分，開季首戰8投中6，今第一節3投全中，率領勇士板凳群迅速扭轉局勢，從6：15落後，逆轉32：24領先。
Steve Kerr在第一節就使用了全隊12名輪換球員，這也是本季Kerr一貫的策略，「人人有功練」，重現灣區大軍的跑轟實力。
與Steph Curry搭檔 Hield如魚得水
Hield在NBA歷史三分球排行榜上繼續攀升，並超越J.R. Smith（1930球），接下來要追趕的是JJ Redick（1950球）。根據勇士官方社群顯示：「Buddy現在在歷史三分榜上排名第21位。」這是Hield加盟金州勇士的第一個賽季。
Hield邁入生涯第九個NBA球季，過去曾效力於紐奧良鵜鶘、沙加緬度國王、印第安納溜馬和費城76人。
上季Hield效力於印第安納溜馬和費城76人，場均貢獻12.1分、3.2個籃板和2.8次助攻，投籃命中率43.6%，三分命中率38.6%，共出賽84場，如今轉戰勇士，與Steph Curry搭檔，也完全釋放Hield的進攻火力。
Steph Curry一直擁有「神奇魔力」，他能讓隊友升級，包括昔日兄弟Klay Thompson，還有轉戰巫師的Jordan Poole，都在Curry的帶領下打出身價。如今Hield也正在感受魔法，蛻變成全聯盟頂尖射手。
🔥解析／Hield為何搭檔Curry一拍即合？ 老化K湯已不同檔次
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根據《The Athletic》數據統計：Buddy Hield在身披勇士球衣的前21分鐘內已經砍下30分，開季首戰8投中6，今第一節3投全中，率領勇士板凳群迅速扭轉局勢，從6：15落後，逆轉32：24領先。
Steve Kerr在第一節就使用了全隊12名輪換球員，這也是本季Kerr一貫的策略，「人人有功練」，重現灣區大軍的跑轟實力。
與Steph Curry搭檔 Hield如魚得水
Hield在NBA歷史三分球排行榜上繼續攀升，並超越J.R. Smith（1930球），接下來要追趕的是JJ Redick（1950球）。根據勇士官方社群顯示：「Buddy現在在歷史三分榜上排名第21位。」這是Hield加盟金州勇士的第一個賽季。
Hield邁入生涯第九個NBA球季，過去曾效力於紐奧良鵜鶘、沙加緬度國王、印第安納溜馬和費城76人。
上季Hield效力於印第安納溜馬和費城76人，場均貢獻12.1分、3.2個籃板和2.8次助攻，投籃命中率43.6%，三分命中率38.6%，共出賽84場，如今轉戰勇士，與Steph Curry搭檔，也完全釋放Hield的進攻火力。
Steph Curry一直擁有「神奇魔力」，他能讓隊友升級，包括昔日兄弟Klay Thompson，還有轉戰巫師的Jordan Poole，都在Curry的帶領下打出身價。如今Hield也正在感受魔法，蛻變成全聯盟頂尖射手。
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