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▲現場已無當日食餘檢體，採集同製程可疑食品及環境進行採檢檢體共5件，檢驗致病原，並針對廚工及就醫民眾採檢人體檢體12件檢驗中。（圖／高市府衛生局提供）

高市府衛生局24日接獲醫院通報3人於23日中午購買三民區金禾家便當店便當食用後發生嘔吐、腹瀉、發燒、頭痛等症狀，衛生局隨即派員現場稽查，經查垃圾桶未加蓋、從業人員未體檢等多缺失除當場飭令業者於10/30前完成限改，複查合格始復工。如未改善完成，可依照「食安法」第8條和第44條處6萬到2億。經衛生局稽查發現三民區金禾家便當店現場發現垃圾桶未加蓋、從業人員未體檢、未張貼洗手掛圖、冰箱溫度記錄表、未有常規病媒防治作業、有投保產品責任險現已飭令業者10/30前完成限改，複查合格始復工；現場已無當日食餘檢體，採集同製程可疑食品及環境進行採檢檢體共5件，檢驗致病原，並針對廚工及就醫民眾採檢人體檢體12件檢驗中。經衛生局調查發現23日中午供餐數為410份，稽查期間至25日仍陸續接多家醫院通報，截至目前食用當日便當出現不適症狀計有60人(含高醫學生29人)，就醫人數累計46人(高醫學生20人)，就醫後住院人數7人，急診待床1人。衛生局為落實風險管理及損害控管預防性措施，業者將於10月24日至10月30日停業7日期間澈底清消改善，並由衛生所衛教督導環境清消、關懷衛教發病個案，復工前須經衛生局複查合格，如未改善完成，可依照「食安法」第8條和第44條處6萬到2億。