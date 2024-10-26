我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣區遠洋魷魚及秋刀魚漁船魚類輸出業公會在高雄海味專區設攤，推廣魷魚及秋刀魚。(圖／記者黃守作攝)

▲台灣區遠洋魷魚及秋刀魚漁船魚類輸出業公會理事長陳皇誠致詞。(圖／記者黃守作攝)

▲漁業署副署長陳建佑致詞。(圖／記者黃守作攝)

▲高雄市政府海洋局局長黃登福致詞。(圖／記者黃守作攝)

台灣區遠洋魷魚及秋刀魚漁船魚類輸出業公會參與高雄展覽館高雄國際食品展活動，在高雄市政府海洋局設置的高雄海味專區設攤，舉辦魷魚秋刀魚推廣活動，以多元的行銷活動，來建立交流橋樑，協助業者接觸國內外合作夥伴，拓展國際商機。台灣區遠洋魷魚及秋刀魚漁船魚類輸出業公會魷魚秋刀魚推廣活動，是由該公會理事長陳皇誠主持，農業部漁業署副署長陳建佑、科長薛博元、海洋委員會海洋保育署副署長吳龍靜、高雄市政府海洋局局長黃登福、高雄區漁會理事長謝龍隱等人與會。台灣區遠洋魷魚及秋刀魚漁船魚類輸出業公會理事長陳皇誠表示，此次在高雄市政府海洋局設置的高雄海味專區設攤，舉辦魷魚秋刀魚推廣活動，除了展示不同品種魷魚標本、魷釣船模型，還推出多項好康活動，更邀請到超人氣義式餐廳主廚黃聖祐示範魷魚料理。陳皇誠說，魷魚、秋刀魚均為遠洋漁種，我國遠洋魷釣船會員船隻共107艘，約每年12月會遠赴西南大西洋阿根廷公海水域抓捕阿根廷魷魚，而阿根廷魷魚捕撈上船後，立即進行選別分級、急凍保鮮，因此，肉質飽滿緊緻、鮮甜，至於下半年度再轉往西北太平洋海域，展開秋刀魚捕撈作業。漁業署副署長陳建佑指出，依據台灣區遠洋魷魚及秋刀魚漁船魚類輸出業公會統計，今(113)年1至5月，該公會所屬漁船累計魷魚漁獲量有10萬餘噸，較去(112)年成長2.5倍，而秋刀魚今年捕獲約6.7噸，較去年4萬8千噸成長約4成。陳建佑說，阿根廷魷魚每100公克約有12至20克的蛋白質含量，熱量僅有50大卡，低卡高蛋白是營養價值高的海鮮食材，非常符合現代人的飲食追求。高雄市政府海洋局局長黃登福則表示，時序入秋，正是秋刀魚盛產、飽滿肥美之際，無論阿根廷魷魚或秋刀魚，都含有豐富的蛋白質、Omega-3脂肪酸等，是健康飲食非常重要的營養來源，希望國人可多享用國內高雄海味優質漁產品。