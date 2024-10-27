我是廣告 請繼續往下閱讀

▲帥過頭指出，現階段房市買氣急凍，是14年來最慘，估計10~12月都會這樣。（示意圖／翻攝pixabay）

▲帥過頭認為，打炒房不是央行總裁楊金龍的事情，打炒房行為變成一個人的武林。（圖／記者林柏年攝）

▲帥過頭說，房價鬆動老公寓五樓首當其衝，恐導致台北都更困難，最終全市「萬華化」。（圖／翻攝自Google Maps）

知名投資客帥過頭（本名黃家進）日前於節目上針對央行及多家國銀房貸滿水位發表看法，他認為，「央行決策很難改變，就難在央行總裁楊金龍無法溝通，自以為是、一個人的武林影響全部的人。」並指出，「台北市房子又老又舊，30年以後全市『萬華化』，到時候就準備遷都龜山島！」新青安引爆全民瘋買房，導致銀行房貸水位快速攀升，踩到28%警戒線（依銀行法72-2規定銀行放款不動產放貸比不得超過30%），銀行放貸比一旦過度集中於不動產，恐有導致次貸風暴發生之風險；央行為降低風險，9月20日第7波信用管制上路，全面緊縮房貸成數，僅「新青安、繼承祖宅、換屋」被除外。帥過頭表示，央行祭出地7波信用管制後，10月市況房仲生意剩25%、代銷剩30%，房產界百業蕭條，已經沒有人要買房子了，所以楊金龍12月不能再打炒房了！他說，「從民國99年到現在，我沒看過短短幾個月，100個人買房剩25個，這情況你要說打炒房沒效？這已經棄手棄腳，變成嚴重砍殺了，沒看過這麼慘烈，我認為10~12月都會這樣。」帥過頭認為，「央行打炒房沒有正當，因為銀行法72-2歸財政部管，房市政策歸內政部管，而中央銀行法寫得很清楚，央行只負責穩定金融還有利率、匯率，沒有人叫你打炒房！你變成一個人的武林，連總統都讓你。」他強調，房市政策需與市場現況保持同步，避免因資訊落差導致市場波動，還呼籲政府在制定打房政策時，應該重視市場真實數據，並與銀行、代銷業者加強溝通，避免政策滯後對市場造成過度衝擊。帥過頭指出，「現階段台北老公寓不再炙手可熱，主要是因為信用管制，導致房市交易量能急凍，如果因為這樣，導致房價出現鬆動，五樓以上公寓就會首當其衝，因為大家都不太願意多爬樓梯。」他說，「公寓交易量能急凍，到時候反而預售屋會變成新寵兒，至於台北市蛋黃區，就會因為這樣導致更新重建困難，最後走向『萬華化』、過30年以後，全市萬華化，變得又老又舊，就準備遷都到龜山島吧！」