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▲全國新建案銷售率9月出現明顯下修，章定煊指出，桃園狀況最慘烈，直接降至及格線邊緣。（圖／國泰房地產指數）

▲章定煊指出，目前已有幾個個案考慮降價。但除非整體買氣更慘，全國房價才有機會明顯鬆動。（圖／記者陳韋帆攝）

預售屋、新建案買氣腰斬了！據國泰房地產指數2024年Q3季報，新建案30天銷售率7月約3成，9月僅剩下約一半。有無殼蝸牛之稱的財經學者章定煊表示，「房貸水位拉警報，導致房貸困難的影響逐月發酵，買氣出現急速下滑，現階段已有建商傳出降價消息，但尚未降至低點，而未來房價如果出現鬆動，桃園市恐將首當其衝。」據國泰房地產指數，全國預售屋30銷售率，7月21.79%、8月20.66%、9月13.59%，六都與新竹表現，台北、台中表現相對穩定，僅下跌1%、4%，新竹下跌6%、台南、高雄狀況不佳，皆下跌約12%，桃園市、新北市則下跌最嚴重，14%、13%，且銷售率呈現腰斬狀況。章定煊表示，房貸之亂的影響是逐月發酵的，7月開始有人申貸困難，8月央行開始對國銀進行「道德勸說」，希望國銀自主管理，到了9月19日，央行理監事會宣布第7波信用管制，全面緊縮房貸，次日生效，由於打得已購屋者全面挫手不及，被房產業界譏為「金龍海嘯」。章定煊說，這波買氣反轉各區很有意思，台北市下降最少，果然天龍人口袋夠深，不怕金龍；新竹、高雄還是科技勇者多，可以勇鬥金龍，銷售率仍為在15%高點；台中則呈現奇妙狀態，投資客很多，應該受衝擊很大，結果回檔甚少。新北、桃園就要注意了，9月30天銷售率都出現近乎腰斬的情況，依照房市「量先價行」特性，倘若10月表現仍差，恐怕未來第一個出現房價鬆動的，就是這兩縣市，有趣的是，一直打著「大台北小資移民」廣告標語的桃園市，結果比較像是投資客資金移民，金龍一打就怕了！直接降至10%的及格線邊緣。章定煊指出，建商賣得好，挑戰高價，賣不好，延長銷售時間，不會立刻降價，除非真的到很慘的地步，畢竟現在只是買氣暴跌，但多數縣市仍維持高檔，還沒到最慘的時候，除非買氣更慘，全國房價才有機會出現明顯鬆動。他透露，「目前雖然有聽到幾個賣得特別慘的案子，考慮降價，但暫時還不會帶動整體房市向下。」金龍海嘯看似打房，卻也強化了新青安與第一屋剛需，保護市場底線的同時，投資客丟來丟去的區域，下修「低底線」特性也將顯現。