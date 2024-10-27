MLB美國職棒2024世界大賽，紐約洋基今（27）日系列賽G2在客場再度以2：4不敵洛杉磯道奇，系列賽陷入0：2落後。而下一戰G3賽事雙方將前進洋基主場舉行，雖然大聯盟過去曾有過0：3絕對落後，最終上演驚天大逆轉的紀錄，但G3對於條紋軍而言仍然相當重要，勢必要全力搶勝。而時間回到1978年、也就是46年前的世界大賽上，當時洋基同樣碰頭道奇隊，洋基在輸了系列賽前2戰後，最終連贏4場逆襲奪冠，因此目前對於他們來說，還不到灰心喪氣的時候。
洋基道奇睽違43年 再度在世界大賽上相遇
攤開大聯盟歷史，洋基與道奇2隊過往在世界大賽交手過11次，是大聯盟史上碰頭最多次的組合，而這11次當中由洋基隊較佔據上風，他們總計贏下了8次冠軍，至於道奇則是3次。而雙方今年在世界大賽上碰頭，事實上時間已經睽違長達43年，因此也造成熱烈話題，收視率也因此開出紅盤。
1978年世界大賽 洋基先輸2場最終封王
而今年的2024年世界大賽，紐約洋基如今前2場在客場出賽的賽事，最終都不敵洛杉磯道奇，陷入0：2的落後。而雙方上上次在WS上碰頭，也就是在1978年的世界大賽上，當時洋基系列賽前2戰則是同樣皆落敗，分別以5：11、3：4不敵道奇。
不過後續4場比賽，洋基反倒是接連取勝，最終就以總比數4：2逆襲奪冠，完成2連霸殊榮。有趣的是，1978年洋基奪冠之後的10年內，總共有10支不同的球隊陸續贏得世界大賽獎盃，這在過去MLB歷史上是史無前例的。
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攤開大聯盟歷史，洋基與道奇2隊過往在世界大賽交手過11次，是大聯盟史上碰頭最多次的組合，而這11次當中由洋基隊較佔據上風，他們總計贏下了8次冠軍，至於道奇則是3次。而雙方今年在世界大賽上碰頭，事實上時間已經睽違長達43年，因此也造成熱烈話題，收視率也因此開出紅盤。
1978年世界大賽 洋基先輸2場最終封王
而今年的2024年世界大賽，紐約洋基如今前2場在客場出賽的賽事，最終都不敵洛杉磯道奇，陷入0：2的落後。而雙方上上次在WS上碰頭，也就是在1978年的世界大賽上，當時洋基系列賽前2戰則是同樣皆落敗，分別以5：11、3：4不敵道奇。
不過後續4場比賽，洋基反倒是接連取勝，最終就以總比數4：2逆襲奪冠，完成2連霸殊榮。有趣的是，1978年洋基奪冠之後的10年內，總共有10支不同的球隊陸續贏得世界大賽獎盃，這在過去MLB歷史上是史無前例的。