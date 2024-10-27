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▲房市泡沫嚴重，房貸負擔率再創新高，依照內政部標準，全國僅剩下基隆可合理負擔。（圖／內政部網站）

▲現階段全球通膨到來，但銀行資金高度集中於不動產，導致央行難以升息應對，全民吞苦果。（圖／記者陳韋帆攝）

▲租金隨著房價飆漲，但房價也要有民眾收入支撐，專家提醒購屋族當心泡沫破滅降臨。（圖／記者陳韋帆攝影）

全台購屋壓力指數再破表，只剩基隆「可合理負擔」！據內政部資料，2024年Q2全國房貸負擔率高達46.02%，又創歷史新高，傳統農業縣市「花蓮、南投、彰化」等，房貸負擔率皆超過4成，全台灣只剩基隆可合理負擔。全向科技房產中心總監陳傑鳴指出，「房價漲過頭，要人怎麼活？房市泡沫被吹到空前巨大，央行出手打房時機雖然為時太晚，只能說好過不做就是了！」據內政部資料，2024年Q2，全國房貸負擔率高達46.02%，再創歷史新高，房貸負擔能力等級，偏低。進一步觀察各縣市房貸負擔等級，「過低」台北市、新北市、「偏低」台南、高雄、宜蘭、新竹、彰化、南投、花蓮，其它縣市則全部略低，僅剩基隆市「可合理負擔」。陳傑鳴表示，2014年Q2，全國房貸負擔率35.35%，10年飆升至46.02%，高房價從都市擴散到鄉下，連農業縣市也沒逃過，顯示台灣民眾的薪水完全追不上房價漲幅，購屋壓力指數破表，房價不斷飆漲、高房價已成為全國普遍現象。現階段不少人埋怨央行打房，事實上，最錯的應該是「打得太晚、薪資漲太少」，2019年底新冠疫情爆發後，全球QE，央行卻未跟上世界升息腳步，後續全球降息時，全球物價通膨，我國變得升也不是、降也不是。陳傑鳴分析，升息能抑制通膨，但會與國外降息腳步衝突，況且目前國內銀行房貸占比已達警界線，顯示資金高度集中於不動產，央行若大動作升息，導致房價迅速下跌，就很容易引發「次貸風暴」，房市泡沫直接破滅崩盤。疫情期間，央行以「半碼緩慢升降息」為手段，短暫穩定國內經濟，股市、房市雙飛，但副作用就是房市泡沫不斷長大，加上2023年8月財政部的「新青安貸」，當時未有配套措施，引爆全民瘋買房，再一次讓泡沫生長加速，如今全民一起吞苦果，央行不能隨意升息，想抑制房價，也只剩下信用管制能當手段了！即使民眾厭惡高房價，但為了「行政資源」、「就業機會」、「就學所需」、「交通便利」、「醫療資源」等考量，難以脫離都會區，只能被迫接受，買不起就租，但租金跟著房價漲，最後連租也租不起。房價要有支撐力道，最關鍵還是民眾收入，然而，全台平均購屋總價已逾1,400萬、自備款就要280萬，中南部平均年所得卻僅60~70萬，買了房子幾乎就沒錢可活，這情況下，未來不是靠50年、60年房貸「貸貸相傳」，就是只能等著房市泡沫破滅。最後，陳傑鳴提醒，房價不可能無限制上漲，即使業者不斷畫大餅，告訴你台商回流、科技大廠有多美好，但也不該不挑食的把餅都吞下去，畢竟這些願景尚未實現，即使能實現，也需要時間，利多未到就先漲，一旦反轉，高點進場者，恐面臨及高風險。