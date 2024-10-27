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▲2024長榮航空城市觀光馬拉松今（27）日在總統府前盛大開跑，總計超過24,000名海、內外跑者集聚一堂，共同挑戰自己的最佳成績。（圖／長榮航空提供）

▲女子組曹純玉以1小時21分05秒摘下后冠，完成長榮半程馬拉松六連霸。（圖／長榮航空提供）

2024長榮航空城市觀光馬拉松今（27）日在總統府前盛大開跑，長榮航空孫嘉明總經理邀請臺北市蔣萬安市長、臺北市政府體育局呂生源專門委員、交通部觀光署國際組黃易成組長等多位嘉賓共同鳴槍，為賽事揭開序幕。長榮航空城市觀光馬拉松是台灣少數獲得國際馬拉松總會暨路跑協會(AIMS)國際認證接軌全球標準的賽事，並成為許多國際馬拉松的參賽門檻，奧地利選手Franz Gugenberger現任薩爾茲堡田徑協會副會長，是一位熱愛馬拉松的資深跑者。至今已跑遍全球包括大溪地、南非、挪威等地34場馬拉松賽事。長榮航太也攜手台灣、日本及美國約30位合作夥伴組成跨國團隊共襄盛舉，並特製紀念跑衣，創造珍貴回憶。長榮航空為鼓勵跑者挑戰自我，除提高全馬及半馬的男女冠軍獎金，國內全馬男女排名第一名還特別加碼送出長榮航空全球不限航點經濟艙機票一張。如此豐厚的獎項，讓台灣好手紛紛衝出佳績，去年廣受好評的「10公里幼苗-團體組」也續辦，優勝隊伍除了每人可獲得NIKE跑鞋1雙，還能參加「印帝」周庭印為期一週的專屬特訓班。