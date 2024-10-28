本週迎接萬聖節，一開工陰雨綿綿，康芮颱風路徑調整將登陸台灣，上班、上課快喝咖啡優惠壓壓驚！星巴克foodomo外送爽喝「那堤、冷萃咖啡、摩卡可可碎片星冰樂都買一送一」；伯朗咖啡館美式、本日咖啡一日限定也「買一送一」一次整理。
📌萬聖節星巴克foodomo外送「買一送一」
迎接萬聖節快樂！加碼開喝「星巴克買一送一」，即日起至10月31日每週三至五，使用foodomo外送爽喝星巴克指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「冷萃咖啡」兩杯優惠價160元（原價320元）、特大杯「摩卡可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），試算下來相當於那堤75元、冷萃咖啡80元、摩卡可可碎片星冰樂92.5元，就能划算爽喝特大杯。
📌伯朗咖啡館：週一開工美式、本日咖啡「買一送一」
伯朗咖啡館全門市卡友獨享限定優惠，10月每週一持伯朗Lounge卡消費，可享「飲品買一送一」！提醒大家，活動當日需全額以Lounge卡儲值金付費；飲品限美式咖啡與本日咖啡，不限冰熱/容量，結帳金額以高價品計算(加料品項依份數另外收費)，飲品限結帳當日領取；優惠不併用；南京概念店、城堡及員山門市恕不配合。
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迎接萬聖節快樂！加碼開喝「星巴克買一送一」，即日起至10月31日每週三至五，使用foodomo外送爽喝星巴克指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「冷萃咖啡」兩杯優惠價160元（原價320元）、特大杯「摩卡可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），試算下來相當於那堤75元、冷萃咖啡80元、摩卡可可碎片星冰樂92.5元，就能划算爽喝特大杯。
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