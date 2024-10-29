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▲10月31日萬聖節不只可以搶先喝到星巴克未上市的「太妃核果風味那堤」，還有「第二杯半價」專屬優惠代碼。（圖／翻攝自星巴克LINE）

▲摩斯漢堡推出萬聖節「摩斯狂歡派對」優惠。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）

10月31日萬聖節即將到來，不過康芮颱風今（29）日凌晨增強為中度颱風，登陸機率高可能有暴風致災雨，快喝咖啡優惠緩和緊張情緒。趁風雨不大使用foodomo外送爽喝星巴克「那堤、冷萃咖啡、摩卡可可碎片星冰樂都買一送一」，最便宜特大杯75元起好划算；星禮程會員加入星巴克LINE官方帳號好友，使用行動預點輸入專屬優惠活動代碼，搶先喝未上市的「太妃核果風味那堤第二杯半價」買法一次整理。萬聖節快樂！趁颱風還未登陸先喝特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「冷萃咖啡」兩杯優惠價160元（原價320元）、特大杯「摩卡可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），幫大家算好特大杯每年秋冬必喝絲滑現蒸牛奶搭配經典濃縮咖啡與太妃核果風味糖漿的「太妃核果風味那堤」，今年11月2日正式回歸開賣。分享上市前2天，萬聖節搶先開喝「太妃核果風味那堤」買法！10月31日至11月1日，星禮程會員使用「行動預點」，可搶先點購大杯(含)以上「太妃核果風味那堤(冰/熱/特選)」；提醒大家，加購客製化配料不享折扣優惠；每筆訂單僅限一組優惠，活動期間不限購買次數。分享給鐵粉們都能搶先喝一波優惠。即日起至10月31日，摩斯漢堡萬聖節推出「摩斯狂歡派對」暗黑系食物優惠，「早餐摩斯豬排堡＋摩斯咖啡(M)」優惠價89元（原價100元）、「巧克力米派＋摩斯熱可可」優惠價79元（原價95元），應景餐點搶先開吃滿滿過節氣氛。