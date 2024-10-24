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▲星巴克萬聖節foodomo外送買一送一！爽喝那堤75元、冷萃咖啡80元、摩卡可可碎片星冰樂92.5元。（圖／翻攝自foodomo FB）

▲星巴克季節限定「黑可可奶霜星冰樂」單杯就特價99元不用抽。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲星巴克萬聖節快樂！星送禮「指定組合7折優惠」。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲迫不及待要喝「太妃核果風味那堤」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲義美食品門市現煮「無乳糖咖啡系列」也買一送一。（圖／翻攝自義美食品FB）

迎接10月31日萬聖節快樂，先幫大家整理星巴克咖啡4大優惠，靠2024秋日美好境界數位體驗繼續喝「買一送一」，最便宜美式55、星冰樂58、那堤68元，foodomo外送也有「冷萃咖啡、摩卡可可碎片星冰樂買一送一」喝到月底，還有新品「黑可可奶霜星冰樂」單杯特價99元，萬聖節「指定組合7折優惠」；最重要的是，「太妃核果風味那堤」確定11月2日開喝了。2024最新「星巴克買一送一」秋日美好境界數位體驗活動倒數3天！兌換期間為獲券日＋2天、最後兌換至10月27日，於提醒大家，透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得；不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；部分門市不適用，建議消費者先行查詢再前往。特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「冷萃咖啡」兩杯優惠價160元（原價320元）、特大杯「摩卡可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），星巴克最新季節限定「黑可可奶霜星冰樂」，將優質巧克力原料融入黑摩卡醬搭配綿密鮮奶油與滑順可可淋醬，巧克力控一定不能錯過。提醒大家，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。萬聖節星巴克活動指定組合為：「大杯巧克力可可碎片星冰樂＋巧克力布蕾戚風捲」限定優惠219元（原價260元）、「特大杯焦糖可可碎片星冰樂雙杯組」限定優惠259元（原價370元）、「大杯那堤＋經典法式千層薄餅」限定優惠219元（原價255元）。提醒大家，活動僅限全額使用APP星送禮購買支付，不限購買次數，星星可累計；Bonus Star將於完成兌換後之24小時內生效；不適用於門市內星禮程活動、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。每年秋冬必喝「太妃核果風味那堤」，以絲滑現蒸牛奶搭配經典濃縮咖啡與太妃核果風味糖漿，擠上香滑鮮奶油後撒入香甜太妃蜜糖碎片，圈粉無數的夢幻飲料，一定要從萬聖節喝到耶誕節才夠滿足！，鎖定《NOWnews今日新聞》帶來第一手消息。而義美食品即日起至10月31日迎接萬聖節快樂，門市也有現煮「無乳糖咖啡系列」買一送一，使用無乳糖全脂鮮乳，推薦給對乳糖敏感不適、不易消化乳糖的消費者，口感滑順香醇，自然微甜。凡購買義美現煮咖啡系列，立即享同品項&同規格「買一送一」超值優惠。提醒大家，會員不再享95折。無販售門市：松山永春、青年、台北三民、南港、板南、板橋、蘆洲、淡水、三重埔、集賢、國慶、土城、樹林北大、林口中山、南勢角、新店、南華、中壢中山、竹北光明、新竹光復、大業、桃園藝文、北中壢、苗栗、崇德門市。