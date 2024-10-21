潭美颱風最快今（21）日有可能生成，天氣不穩定就喝本週星巴克買一送一3大優惠最安心，除了最新2024秋日美好境界數位體驗抽到全品項好友分享爽喝「星巴克買一送一有星冰樂」；今起還有「第二杯半價」、新品大杯「黑可可奶霜星冰樂」單杯特價99元，2大隱藏優惠不用抽獎、到門市現場直接開喝。
📌星巴克買一送一有星冰樂！2024最新數位體驗倒數快喝
2024最新「星巴克買一送一」秋日美好境界數位體驗倒數5天！即日起至10月25日，完成數位體驗遊戲收集楓葉，就能開抽限定專屬優惠，超值「買一送一」、「第二杯半價」等好康天天喝起來。
這次「全品項 好友分享」優惠券，只要購買「大杯」尺寸就能享有「買一送一」最划算好康！換算下來，喝美式咖啡55元、香草星冰樂58元、那堤只要68元有夠便宜。兌換期間為獲券日＋2天，兌換時間為11:00-20:00，優惠券最後兌換至10月27日，本週活動倒數別錯過。
📌連喝2天！星巴克「第二杯半價」免抽獎
星巴克無預警門市現場再加碼、免抽獎直接喝「咖啡同好日」優惠！今10月21日至10月22日連續2天，活動期間11:00-20:00於星巴克門市購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，即享「第二杯半價」優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌單杯特價不用抽！新品大杯「黑可可奶霜星冰樂」99元喝到11月
星巴克最新季節限定「黑可可奶霜星冰樂」，選用優質巧克力原料融入黑摩卡醬，再搭配綿密鮮奶油與滑順可可淋醬，為巧克力控打造豐富香甜層次和細緻口感。即日起至11月28日，開喝星巴克大杯「黑可可奶霜星冰樂」單杯特價99元不用抽，還可加價升級特大杯；提醒大家，單一價活動，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📌伯朗咖啡館每週一卡友獨享飲品「買一送一」
伯朗咖啡館全門市卡友獨享限定優惠，10月每週一持伯朗Lounge卡消費，美式、本日咖啡「買一送一」！提醒大家，活動當日需全額以Lounge卡儲值金付費；飲品限美式咖啡與本日咖啡，不限冰熱/容量，結帳金額以高價品計算(加料品項依份數另外收費)，飲品限結帳當日領取；僅限門市內用/外帶，外送平台不適用；優惠不併用；南京概念店、城堡及員山門市恕不配合。
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