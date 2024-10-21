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▲星巴克秋日數位體驗天天抽獎天天喝「全品項 好友分享」，「大杯」就享「買一送一」有星冰樂。（圖／翻攝自星巴克網站）

▲星巴克「第二杯半價」也有星冰樂，免抽獎連喝2天。新品大杯「黑可可奶霜星冰樂」特價99元也不用抽。（圖／翻攝自星巴克官網）

▲伯朗咖啡10月每週一持伯朗Lounge卡消費也有「買一送一」優惠。（圖／翻攝自伯朗咖啡FB）

潭美颱風最快今（21）日有可能生成，天氣不穩定就喝本週星巴克買一送一3大優惠最安心，除了最新2024秋日美好境界數位體驗抽到全品項好友分享爽喝「星巴克買一送一有星冰樂」；今起還有「第二杯半價」、新品大杯「黑可可奶霜星冰樂」單杯特價99元，2大隱藏優惠不用抽獎、到門市現場直接開喝。2024最新「星巴克買一送一」秋日美好境界數位體驗倒數5天！超值「買一送一」、「第二杯半價」等好康天天喝起來。這次兌換期間為獲券日＋2天，兌換時間為11:00-20:00，優惠券最後兌換至10月27日，本週活動倒數別錯過。星巴克無預警門市現場再加碼、免抽獎直接喝「咖啡同好日」優惠！今。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。星巴克最新季節限定「黑可可奶霜星冰樂」，選用優質巧克力原料融入黑摩卡醬，再搭配綿密鮮奶油與滑順可可淋醬，為巧克力控打造豐富香甜層次和細緻口感。；提醒大家，單一價活動，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。伯朗咖啡館全門市卡友獨享限定優惠，10月每週一持伯朗Lounge卡消費，美式、本日咖啡「買一送一」！提醒大家，活動當日需全額以Lounge卡儲值金付費；飲品限美式咖啡與本日咖啡，不限冰熱/容量，結帳金額以高價品計算(加料品項依份數另外收費)，飲品限結帳當日領取；僅限門市內用/外帶，外送平台不適用；優惠不併用；南京概念店、城堡及員山門市恕不配合。