天氣不穩定、潭美颱風可能即將生成，快喝杯咖啡壓壓驚，2024最新「星巴克買一送一」秋日美好境界數位體驗，繼續抽獎優惠券爽喝最便宜美式咖啡55元、香草星冰樂58元、那堤68元，天天喝大杯都半價。義美食品門市現煮「無乳糖咖啡系列」也有買一送一好康一次整理分享給大家。

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📌星巴克買一送一數位體驗！最便宜美式55元、香草星冰樂58元、那堤68元
「星巴克買一送一」2024最新「秋日美好境界」數位體驗！即日起至10月25日，只要完成數位體驗收集楓葉的遊戲，就能抽獎限定專屬優惠，開喝超值「買一送一」、「第二杯半價」等好康。

幫大家劇透這次檔期裡的「全品項 好友分享」優惠券，只要購買「大杯」尺寸就符合「買一送一」資格！換算下來，喝最便宜美式咖啡55元、香草星冰樂58元、那堤只要68元，佛心價相當划算。兌換期間為獲券日＋2天，兌換時間為11:00-20:00，優惠券最後兌換至10月27日，把握機會喝起來。

▲星巴克買一送一外送爽喝星冰樂半價，冰搖濃縮2杯199元！明起門市「全品項第二杯半價」連喝2天。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克買一送一數位體驗！天天抽獎爽喝最便宜美式55元、香草星冰樂58元、那堤68元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌義美食品：「無乳糖咖啡系列」也買一送一
而乳糖敏感不適、不易消化乳糖的消費者，即日起至10月31日，可到義美食品購買門市現煮「無乳糖咖啡系列」可享同品項&同規格「買一送一」，口感醇滑、自然微甜，假日就來嚐鮮看看。提醒大家，會員不再享95折。

無販售門市：松山永春、青年、台北三民、南港、板南、板橋、蘆洲、淡水、三重埔、集賢、國慶、土城、樹林北大、林口中山、南勢角、新店、南華、中壢中山、竹北光明、新竹光復、大業、桃園藝文、北中壢、苗栗、崇德門市。

▲義美食品門市現煮「無乳糖咖啡系列」也買一送一。（圖／翻攝自義美食品FB）
▲義美食品門市現煮「無乳糖咖啡系列」也買一送一。（圖／翻攝自義美食品FB）

星巴克買一送一！第二杯半價不用抽　CoCo莓莓派對「第二杯10元」

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