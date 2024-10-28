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▲爭鮮gogo外帶「香蒜鮭魚軍艦雙享買一送一」！鮭魚壽司一貫10元；指定餐盒2盒200元。（圖／翻攝自爭鮮官網）

▲壽司郎「生鮭魚2+1貫」60元，限時回鮭優惠。（圖／翻攝自台灣壽司郎FB）

▲壽司郎台北石牌店10月30日全新開幕優惠活動。（圖／翻攝自台灣壽司郎FB）

鮭魚控真的會瘋掉！日前《NOWnews今日新聞》才分享爭鮮迴轉壽司超狂「爭鮮gogo買一送一」大放送，整盒6貫「香蒜鮭魚軍艦雙享」買一送一，換算下來鮭魚壽司一貫才10元；如今壽司郎也參戰，宣布明星商品優惠限時回鮭，今（28）日起連4天爽吃生鮭魚「2+1貫」60元，相當於一貫20元好划算，幫大家一次整理特價買法，月底再衝一波省荷包吃到萬聖節。鮭魚控快衝！爭鮮gogo超狂外帶「買一送一」，即日起至10月31日，一整盒6貫「香蒜鮭魚軍艦雙享」下殺買一送一優惠，2款口味的鮭魚壽司買6送6，對比一盒原價120元，相當於鮭魚壽司一貫只要10元，真的好便宜。提醒大家，此活動限定門市不適用外送平台，以門市販售商品為準。另外，主打外帶服務的爭鮮gogo還有常態優惠「指定餐盒2盒200元」、3盒300元可以此類推，一整盒指定商品有6貫鮭魚壽司、或鮭魚鮪魚雙享、鮭魚鮮蝦等口味可任選，幫大家試算一貫壽司也才16.6元，小資族月底省荷包很可以；業者還推薦，優惠活動也會不定時更換指定餐盒喔。提醒大家，限爭鮮gogo門市販售（無迴台座位）；建議民眾也可以上官網查詢門市位置再出發。離月底萬聖節剩下4天，曾掀起鮭魚之亂的台灣壽司郎也參戰，宣布明星商品優惠限時回鮭，10月28日至10月31日連續4天，期間限定生鮭魚「2+1貫」60元，相當於一貫20元好划算。提醒大家，販售狀況以店舖實際情形為主；台北石牌店不參與此活動。壽司郎台北石牌店將於10月30日全新開幕，10月30日至11月5日開幕特別商品「鮪魚泥中腹海苔包」40元、11月6日至11月12日「鮭魚腹」30元、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋」30元特價優惠。10月30日至11月5日，「壽司郎台北石牌店」開幕期間，只要內用並參加社群按讚活動，結帳時主動出示畫面即可享有：消費滿300元出示一個讚「現折40元」、滿600元出示兩個讚「現折80元」，以此類推（須為不同帳號）。折扣後的消費金額若超過300元，則再加贈「40元折價券」1張及「開幕限定A4資料夾」1個（數量有限送完為止）；超過600元則可加贈「40元折價券」2張，以此類推（僅限壽司郎台北石牌店內用、使用至12月31日止，不可與其他折價併用）。地址：台北市北投區明德路365號1樓（爾雅樓）時間：試營運10月30日至11月12日12:00-21:00（最後點餐時間20:30）、11月13日起正式開幕11:00-22:00（最後點餐時間21:30）​