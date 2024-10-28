大巨蛋美食街位於「遠東Garden City B2花園綠廊」，熱鬧開幕多家美食品牌進駐，本週再迎接樂天餐飲集團旗下、2010年創立的「樂天小香港」，開賣被新加坡媒體評為「最好吃的流沙包」。「伊勢路-勝勢日式豬排」則於10月30日正式開幕，首三日祭出里肌豬排套餐「買一送一」優惠；獨家打造14公分大的「勝・巨蛋漢堡」全新外帶商品，「2024世界棒球12強賽」期間加碼贈送「Remedy 澳式精釀康普茶」一次整理。
源自日本伊勢神宮知名三重縣名店「伊勢路-勝勢日式豬排」，帶著日本傳統象徵「勝利」意義的豬排飯，插旗台北大巨蛋美食街「遠東Garden City B2花園綠廊」，將於本週10月30日正式開幕。
為了大力支持球迷觀賞球賽的應援文化，也兼顧運動賽事場邊方便食用的美味餐點，伊勢路勝勢日式豬排把代表「勝利」寓意的豬排飯，改良為方便享用的「勝・巨蛋漢堡」。料理長一次使用將近3顆「究好豬」腰內豬排的份量，堆疊敲打結合為獨家特製直徑14公分的超大豬排尺寸，並刷上以甘口豬排醬為基底的特製獨家醬汁，再搭配自製塔塔醬、高麗菜絲層疊而成。
與知名烘焙坊「吳寶春麥方店」獨家合作，選以口感鬆軟的布里歐麵包烙印上「勝」字，在微奶香氣息中夾入這塊特製腰內豬排，軟嫩咬得到肉感、肉汁也十分飽滿；並裝入以棒球作為概念設計的特製外盒。
歡慶勝勢大巨蛋店開幕，勝勢日式豬排開幕首三日10月30日至11月1日「里肌豬排套餐(小份)買一送一」優惠，每日限量30份；11月30日至11月24日，首次Google評論五星免費送吃「腰內豬排」一塊（價值60元）；「2024世界棒球12強賽」期間11月13日起加碼，購買「勝・巨蛋漢堡」即贈送澳洲最受歡迎「Remedy澳式精釀康普茶」乙瓶，共有水蜜桃、萊姆薄荷、檸檬覆盆子三種風味隨機贈送（市價150元，每日限定30份送完為止）。
勝勢大巨蛋店 門市資訊
地址：台北市忠孝東路四段505號花園綠廊B2
電話：02-2761-5168
時間：11:00-22:00 (即日起至10月29日試營運時間依現場情況調整)
另外，樂天餐飲集團旗下、被新加坡媒體評為「最好吃的流沙包」的「樂天小香港」，也將於10月29日進駐台北大巨蛋SOGO遠東Garden City花園綠廊B2試營運，全天候供應近20款點心、粥麵與小吃等香港美食，11月6日正式開幕。
2010年創立的「樂天小香港」，目前在新加坡及海外設有17間分店，第18家門市登陸台灣，並為大巨蛋店獨賣打造「球來必中」三種球類造型流沙包，除了招牌流沙鹹蛋黃、還有限定兩種討喜的香甜口味。廚師團隊更延伸西餐testing Menu概念，推出「一籠大滿足」以特製六角蒸籠上菜6種人氣點心，含括餃類、燒賣、包子與粉粿等品項，方便首次造訪的饕客嚐鮮。
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為了大力支持球迷觀賞球賽的應援文化，也兼顧運動賽事場邊方便食用的美味餐點，伊勢路勝勢日式豬排把代表「勝利」寓意的豬排飯，改良為方便享用的「勝・巨蛋漢堡」。料理長一次使用將近3顆「究好豬」腰內豬排的份量，堆疊敲打結合為獨家特製直徑14公分的超大豬排尺寸，並刷上以甘口豬排醬為基底的特製獨家醬汁，再搭配自製塔塔醬、高麗菜絲層疊而成。
與知名烘焙坊「吳寶春麥方店」獨家合作，選以口感鬆軟的布里歐麵包烙印上「勝」字，在微奶香氣息中夾入這塊特製腰內豬排，軟嫩咬得到肉感、肉汁也十分飽滿；並裝入以棒球作為概念設計的特製外盒。
歡慶勝勢大巨蛋店開幕，勝勢日式豬排開幕首三日10月30日至11月1日「里肌豬排套餐(小份)買一送一」優惠，每日限量30份；11月30日至11月24日，首次Google評論五星免費送吃「腰內豬排」一塊（價值60元）；「2024世界棒球12強賽」期間11月13日起加碼，購買「勝・巨蛋漢堡」即贈送澳洲最受歡迎「Remedy澳式精釀康普茶」乙瓶，共有水蜜桃、萊姆薄荷、檸檬覆盆子三種風味隨機贈送（市價150元，每日限定30份送完為止）。
勝勢大巨蛋店 門市資訊
地址：台北市忠孝東路四段505號花園綠廊B2
電話：02-2761-5168
時間：11:00-22:00 (即日起至10月29日試營運時間依現場情況調整)
另外，樂天餐飲集團旗下、被新加坡媒體評為「最好吃的流沙包」的「樂天小香港」，也將於10月29日進駐台北大巨蛋SOGO遠東Garden City花園綠廊B2試營運，全天候供應近20款點心、粥麵與小吃等香港美食，11月6日正式開幕。
2010年創立的「樂天小香港」，目前在新加坡及海外設有17間分店，第18家門市登陸台灣，並為大巨蛋店獨賣打造「球來必中」三種球類造型流沙包，除了招牌流沙鹹蛋黃、還有限定兩種討喜的香甜口味。廚師團隊更延伸西餐testing Menu概念，推出「一籠大滿足」以特製六角蒸籠上菜6種人氣點心，含括餃類、燒賣、包子與粉粿等品項，方便首次造訪的饕客嚐鮮。