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▲章定煊指出，桃園比較像投資客資金移民，央行打房就怕了，房價恐第一個鬆動。（圖／記者陳韋帆攝）

▲李同榮認為，桃園有「高鐵、高科技、高成長」支撐，將是七都最抗跌。（圖／吉家網提供）

房市買氣崩跌了！房貸之亂、央行第7波信用管制，房市買氣信心明顯受到影響，主要房仲業者中古屋買氣腰斬、預售屋則下降3成，以預售屋來看，又以桃園下跌最慘，不僅買氣崩跌，9月30天銷售率還只剩10%的及格邊緣，但出現了兩極看法，學者章定煊指出桃園已出現投資客資金逃亡，吉家網董事長李同榮則認為桃園市七都最抗跌縣市之一。據國內五大房仲，信義、住商、永慶、台灣房屋、中信，資料，二手屋部分，8~9月交易量連續2個月皆月減14.8~28.6%不等，合計跌破約5成；預售屋部分，據預售屋實價登錄，8月預售屋揭露筆數8,720件，相較今年6月高峰1萬6,431件減少47%，呈現腰斬態勢。財經學者章定煊表示，據國泰房地產指數，9月30天銷售率剩約10%，不僅腰斬，也來到及格邊緣，依照房市「量先價行」特性，倘若10月表現仍差，恐怕未來第一個出現房價鬆動的，就是桃園市。有趣的是，一直打著「大台北小資移民」廣告標語的桃園市，結果比較像是投資客資金移民，央行總裁楊金龍一打就怕了！直接降至10%的及格線邊緣。不過，他也提醒，建商賣得好，挑戰高價，賣不好，延長銷售時間，不會立刻降價，除非真的到很慘的地步，畢竟現在只是買氣暴跌，但多數縣市仍維持高檔，還沒到最慘的時候，除非買氣更慘，全國房價才有機會出現明顯鬆動。吉家網董事長李同榮表示，房市將於今年第四季由多轉空，但都會與區域表現強弱分明，其中，桃園、台北二都較具抗跌，「高科技進駐園區」「高鐵軌道經濟特區」「高度成長商圈重劃區」等「三高」特區將展現強勁抗跌優勢，並將成為下一波房市回升後的主力市場。他說，房市末升段受到外力干預或利空影響，導致交易量萎縮，房市很快就會價量俱跌而由多轉空，如果持續到10月，房價將出現鬆動，但桃園市因人口大幅淨流入，台北市因漲幅不高，兩大都會將是七都最具抗跌城市。李同榮認為，未來房市下修走勢將會強弱分明，雖然成屋市場房價平均跌幅在9-12%之間，但預售市場先漲先跌，跌幅會較成屋市場多出5%左右，成屋市場量大且商圈未成熟的區域跌幅會高於平均值，而「三高」區塊將表現最抗跌的優勢。