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▲9月法拍指標數據「建築貸款逾放比」0.02%、「房貸逾放比」0.06%，2數據皆維持歷史低檔。（圖／台灣房屋提供）

▲張旭嵐表示，利率維持低檔、9月買氣才剛反轉、行庫精選客戶，是逾放比仍低的原因。（示意圖／台灣房屋提供）

▲9月房市買氣才剛反轉，就出現腰斬的情況，價格則尚未下跌，前景恐不樂觀。（圖／記者陳韋帆攝）

房市買氣腰斬，法拍潮時機要到了嗎？據金管會資料，9月法拍指標數據「建築貸款逾放比」0.02%、「房貸逾放比」0.06%，顯示建商貸款、一般民眾房貸，雙雙維持低檔。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，現階段建商、消費者債償能力都還不錯，之前央行的連續升息未造成明顯影響。「逾放比」是指貸款列入催收或其他逾期放款的金額比率，可反映申貸戶繳款的不穩定程度。換句話說，「逾放比」越高，代表未正常債償的人越多，違約率、法拍機率高，反之，則代表都有正常繳款，違約率、法拍機率低。據金管會資料，今年9月建商的建築貸款融資餘額逾3.8兆元，消費者購屋貸款餘額也超過10.8兆元，雙創歷史新高！逾放比則續創歷史新低，9月建築貸款逾放餘額僅8.6億元，逾放比0.02%為史上最低，購屋貸款逾放餘額67.5億元雖較上月略增，但逾放比率仍為0.06%的歷史低點。張旭嵐表示，央行連續升息，加上政府端出實價登錄2.0、房地合一2.0、平均地權條例修正、囤房稅2.0等利空政策，但今年「逾放比」持續維持低檔，甚至比央行3月首度升息還低，顯示未對債償能力造成明顯影響，房地產放款的體質趨向健康發展。央行雖六度升息，但整體利率在歷史上依然是相對低水位，尚在可負擔範疇。建商多採預售，今年前三季市況銷路旺營收好，少有無法還款的情況，因此建商無急售倒貨的壓力；而今年房市買氣佳，若房貸戶遇上資金瓶頸，仍有機會順利出售，且股市走俏，房貸戶周轉資源多，也降低繳不出房貸的可能性。央行信用管制實施後，銀行不論對建商還是對一般消費者的放款，都趨向保守，嚴選負擔能力佳的優質客戶，降低貸款違約風險。事實上，觀察整體市況，「9月買氣才剛反轉」建商前幾年大多賺到盆滿缽滿，況且今年前三季市況房市狂熱，9月還不會見到建商有急售倒貨的壓力；近年房價飆漲，房貸戶若遇上資金瓶頸，稍微讓利出售仍有賺，而9月房市才剛反轉，即使有繳不出來的情況，也還不會顯現。雖然目前暫未見到「逾放比」攀升，但畢竟房市一向有「量先價行」特性，中古屋、預售屋9月已出現買氣腰斬的情況，價格尚未出現明顯變動，但買氣若持續不振，3個月~半年，價格就會出現鬆動。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，央行第七波限貸9月下旬才實施，因此今年9月的數據還尚未反應相關效應，但即將交屋且資金有限的買家，若受限貸令影響解除買賣契約，也還不會進入房貸階段，自然也不會衍生「房貸未繳違約」問題。