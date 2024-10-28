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台南市政府於今年7月簽訂「運河遊河民間自提BOT案」，計畫總投資額超過12億元，預計於2025年動工，2027年完工。該案包括興建3座遊憩碼頭、服務中心及運河遊船，目的串連台南運河的觀光資源，並活化周邊的商業與住宅市場。而鄰近「運河星鑽特區」不僅坐擁兩面河景優勢，未來若招商順利，有望吸引大型購物中心、國際觀光旅館進駐，房市專家預測安平有望成為台南房市熱區。「運河星鑽特區」擁有得天獨厚的水岸景觀，近年來同樣是台南市政府的重點發展計畫，自108年運河星鑽特區的區段徵收公共工程竣工以來，周邊基礎設施逐步完善，近期已開放部分地上權招標中。雖然該特區主要為觀光休閒用途，但預期其周邊的住宅區與商業地產將受到顯著帶動。信義房屋台南民生店協理張榮表示，運河星鑽計畫與運河BOT案相互輝映，為台南房市注入新的發展動能。隨著運河沿線設施的完善，尤其是運河的三個碼頭（河樂廣場站、水景公園站與林默娘公園站）的建設，預期將吸引大量遊客和投資者進駐。不僅將提升安平觀光業的價值，也將帶動住宅與商業地產需求的增長。運河雖可帶動旅遊觀光發展，然而近年來安平假日的觀光車潮問題日益嚴重，尤其在熱門景點更是明顯。據觀光署統計今年1月至6月間，「安平小鎮」成台南最受歡迎景點，共吸引高達1049萬人次前來旅遊，相較於2023年台南全年旅遊人數統計共約1200萬人相比，如此龐大的觀光人潮雖然促進了當地經濟發展，但也加重了交通擁堵的壓力。張榮表示，近期臨安橋的翻修工程已經啟動，預計完工後將進一步提升運河沿線的交通便利性，而樑底工程抬高1.2公尺的設計，打通運河遊船的瓶頸路段，使安平舊城區與沙卡里巴，能以水陸運輸連結至河樂廣場，未來加上預計於2027年全線完工的北外環道路，隨著觀光人潮逐漸增加，不久也有可能延伸連接至舊安平的四草大橋，改善進出安平的交通壓力。張榮認為，隨著運河週邊建設逐步完工，未來河景旁的建案推出時應該會大受歡迎，尤其作為住家使用非常適合。以目前河景鄰近週邊約20-30年的舊大樓來看，單價行情依然保持在每坪20-30萬元，有些買家甚至願意出到每坪34萬元，卻依然買不到心儀物件，顯示該區域房市需求強勁。隨著交通基礎設施的改善與觀光人潮的進一步湧入，安平有望成為台南房市重點熱區。